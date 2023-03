Samsung Galaxy S23 : La version 256Go à seulement 770€ grâce à ce code promo !

Oui, le Samsung Galaxy S23 est déjà disponible pour un prix réduit, alors qu'il est sorti le mois dernier ! Profitez de plus de 200€ de remise immédiate pour l'achat du dernier Samsung en 256Go. Aujourd'hui seulement, Rakuten vous fait bénéficier de 15€ de réduction en plus de 22% de promotion. Cela vous permet d'acquérir le Galaxy S23 pour 770€ au lieu de 1019€ à sa sortie ! Un excellent prix pour un smartphone aussi récent et puissant !

Le look de ce Galaxy S23

Quatre couleurs différentes sont proposées pour le Galaxy S23, la Crème, le Noir, le Vert et la Lavande. Il a un poids de 167 g et mesure 167x70, 9x7, 6mm mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une protection contre la poussière et l'eau. Du côté de la connectique, il est doté d'un port USB Type-C 3.2. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. L'écran Amoled du Galaxy S23, smartphone de Samsung, possède une dalle avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,1 pouces et 2340 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Photo et vidéo

Le Galaxy S23 embarque quatre objectifs pour tout ce qui est photos et vidéos, trois à l'arrière et un module frontal pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière propose pour sa part une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Concernant le dernier objectif arrière, il est doté de 10 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif avant intègre une résolution de 12 Mpx. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique. Par le biais de ce mobile, vous pourrez enregistrer vos clips vidéo en 8K@30 fps.

Autonomie et performances

Ce portable est équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 2, appuyée par une RAM de 8 Go. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz. L'appareil est aussi doté d'une puce graphique Qualcomm Adreno 740. D'un point de vue connectivité et réseau, le portable a la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. La version Android 13 est installée sur l'appareil. Du point de vue de l'endurance, ce smartphone est équipé d'une batterie de 3 900 mAh de capacité avec charge rapide (25 W) ou charge sans fil.