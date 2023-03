Xiaomi 13 : Il profite déjà de 100€ de remise immédiate chez ce marchand !

Il vient de sortir et il est déjà en promotion ! Le dernier smartphone Xiaomi profite de 11% de réduction sur Amazon, son prix passe de 999€ à 889€ alors qu'il vient de sortir ! C'est LE bon plan pour obtenir le Xiaomi 13 pour un prix réduit. Offrez vous la puissance ultime de ce dernier Xiaomi qui possède une excellente fiche technique :

Écran OLED Full HD+ de 6,3 pouces d'une excellente luminosité

Puce Snapdragon 8 gen 2, la plus puissante du marché

du marché Un équipement photo exceptionnel

Filme en 8K

la charge rapide 67W et une énorme autonomie de 2 jours !

Si vous souhaitez avoir le meilleur smartphone possible alors le Xiaomi 13 fait partie des meilleurs candidats actuellement ! Grâce à cette promotion incroyable d'Amazon, vous économisez plus de 100€ sur un smartphone ultra récent !

Le look de ce Xiaomi 13

Le Xiaomi 13 est disponible en quatre coloris différents : blanc, noir, vert et bleu. Il pèse 189 g et a pour dimensions 152,8 x 71,5 x 7,98 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il peut résister aux poussières et ne craint pas l'eau. Sur le plan de la connectique, il inclut un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre mobile. Au niveau de l'affichage, l'écran du Xiaomi 13 est doté d'une dalle OLED avec une définition de 2400 X 1080 px, 120 Hz de taux de rafraîchissement et 6,36 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Quatre objectifs photo pour le dernier Xiaomi

Voici quelques infos qui intéresseront les mordus de photographie : quatre modules photos sont présents sur les Xiaomi 13, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Au niveau du deuxième objectif arrière, il intègre une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f/2.0. Le dernier objectif arrière possède, lui, 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. L'objectif frontal se caractérise pour sa part par 32 Mpx de résolution. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique. Par le biais de ce portable, lisez et capturez des clips vidéo en 8K@24 fps.

Autonomie et performances

Sous le capot, ce mobile est équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 2, épaulée par une RAM de 8 Go. Ce SoC propose par ailleurs un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 740. En ce qui concerne la connectivité et le réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. L'appareil fonctionne avec la version Android 13. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 4 500 mAh avec charge rapide (67 W) ou charge sans fil.