Samsung dévoile ses smartphones d’entrée de gamme, Galaxy A14 et Galaxy A14 5G, toutes les caractéristiques

La marque sud-coréenne vient d’annoncer le lancement commercial des Galaxy A14 et Galaxy A14 5G voulant s’adresser à un très large public. Pour se faire, le design a été totalement revu par rapport aux modèles de l’année dernière, les Galaxy A13 et Galaxy A13 5G. En effet, pour plus d’harmonisation entre les gammes et les séries de téléphones mobiles proposées par la société, Samsung a préféré proposer un design plutôt unifié. En effet, les Galaxy A14 et Galaxy A14 5G héritent du côté épuré des modèles plus haut de gamme comme les séries des Galaxy S23. Les capteurs photo sont donc uniquement visibles par leurs objectifs qui dépassent à peine de la coque arrière des appareils.

Le smartphone Samsung Galaxy A14 propose un dos légèrement texturé et disponible en trois couleurs : noir, argenté et lime (vert). Il profite de profils arrondis pour offrir une excellente prise en main.

Quelle fiche technique pour le Galaxy A14 ?

Techniquement, le Galaxy A14 est équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels contre une surface d’affichage LCD de 6,4 pouces 720x1600 pixels sur le précédent modèle. Il y a une encoche en haut de l’écran pour abriter le capteur photo à selfie qui embarque 13 mégapixels.

Au dos, le téléphone propose un capteur photo principal de 50 mégapixels accompagné d’un objectif de 5 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels est là pour réaliser les photos en mode macro.

Le téléphone est compatible 4G. Il est Wi-Fi 5 et propose un port audio jack pour brancher directement un casque. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil pour authentifier son propriétaire et on peut compter sur une compatibilité avec le format audio Dolby Atmos.

Le Galaxy A14 est animé par le processeur MediaTek Helio G80 avec 4 Go de mémoire vive et la possibilité d’y ajouter de la mémoire virtuelle (jusqu’à 4 Go).

Côté mémoire de stockage, il y a 64 Go d’espace extensibles via une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui fait dire à son fabricant qu’il peut tenir 2 jours avec une seule charge, celle-ci s’effectuant avec une puissance maximum de 15 watts. Le téléphone est animé par Android 13 avec 2 ans de mises à jour du système et 4 ans de mises à jour de sécurité garanties par Samsung.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A14 est disponible pour un prix de 219 € en version 4+64 Go. Pour tout achat d'un smartphone Samsung Galaxy A14, recevez 2 mois d'accès gratuits à YouTube Premium et 3 mois d'essai pour Spotify Premium.

Quelles caractéristiques techniques pour le Galaxy A14 5G ?

Si vous préférez un téléphone qui soit compatible 5G, il faut opter pour le Galaxy A14 5G. Ce téléphone propose un design similaire au niveau de ces capteurs photo à l’arrière. Il propose une coque au dos avec des micro points en différentes couleurs : noir, lime et argenté.

Il est équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour des défilements relativement fluides.

Le smartphone est animé par un chipset MediaTek Dimensity 700 qui permet de profiter de la 5G. Il est Wi-Fi, Bluetooth et NFC avec un port audio jack pour brancher un casque. Il y a un lecteur d’empreinte sur le profil.

Pour la partie photo, le Galaxy A14 5G utilise le même capteur de 50 mégapixels que son petit frère Galaxy A14 et propose, à côté, un capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et un autre module de 2 mégapixels aussi pour les prises de vue en mode macro. Pour les selfies, il embarque le même capteur de 13 mégapixels que le Galaxy A14. La batterie est aussi identique, soit 5000 mAh capable de supporter la charge à 15 watts. N’oubliez pas que Samsung ne livre plus aucun chargeur dans les boîtes de ses smartphones, seulement livrés avec un câble USB.

Le smartphone Samsung Galaxy A14 5G est proposé avec 4 Go de mémoire vive et la possibilité d’ajouter 4 Go supplémentaires de manière virtuelle, en cas de besoin. Deux configurations sont proposées pour le stockage avec 64 ou 128 Go extensibles, via une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Le Samsung Galaxy A14 5G est disponible pour 249 € pour la version 4+64 Go ou pour 299 € pour la configuration 4+128 Go. Pour tout achat d'un smartphone Samsung Galaxy A14, recevez 2 mois d'accès gratuits à YouTube Premium et 3 mois d'essai pour Spotify Premium.