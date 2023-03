Samsung Galaxy S22 : Alerte prix ! Il passe sous la barre des 500€ chez ce marchand !

Alors que les ventes de Samsung Galaxy S23 augmente chaque semaine, le prix du Galaxy S22 fait le chemin inverse et continue de descendre ! Pourtant le Samsung Galaxy S22 reste un excellent smartphone haut de gamme et sera parfait pour vous accompagner en 2023. Certes, il ne bénéficie pas des énormes performances du Galaxy S23, mais ce smartphone Samsung possède une très belle fiche technique :

Écran : Écran AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution de 1080 x 2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

avec une résolution de 1080 x 2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Appareil photo : Système de caméra arrière triple , incluant un capteur principal de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP.

, incluant un capteur principal de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. Processeur : Alimenté par un processeur Exynos 2200 avec 8 Go de RAM .

. Batterie : Batterie de 3700 mAh et prise en charge d'une charge rapide de 25 W.

et prise en charge d'une charge rapide de 25 W. Connectivité : Prise en charge de la connectivité 5G, Wi-Fi 6 et NFC.

Apparence du Galaxy S22

Le Galaxy S22 est disponible en quatre couleurs différentes (Noir, Blanc, Vert et Rose). Il pèse 167 g et a pour dimensions 146 x 70.6 x 7.6 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre la poussière et l'eau. Au niveau des connecteurs, il comprend un port USB Type-C 3.2. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. Le Galaxy S22 est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,1 pouces et de 1080 X 2340 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un système de reconnaissance faciale.

Que nous promet ce nouveau Samsung côté performances et endurance ?

Sous le capot, ce mobile est doté d'une puce Exynos 2200, épaulée par une RAM de 8 Go. Ce SoC est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Xclipse 920. Sur le plan du réseau et de la connectivité, le portable propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. L'appareil utilise Android 12. Pour recharger votre mobile à tout moment, vous apprécierez la charge sans fil et une charge rapide de 25 W. Il embarque une batterie d'une capacité de 3 700 mAh.

Photo et vidéo

Quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S22 pour ce qui est de l'appareil photo, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède, lui, une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant intègre pour sa part 10 Mpx de résolution. Un stabilisateur optique vous assurera de belles photos. Enregistrez vos vidéos en 8K@24 fps.