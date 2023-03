Un Galaxy S23 FE de Samsung pourrait finalement être commercialisé cette année

Samsung a annoncé sa série de smartphones haut de gamme Galaxy S23 en début d’année. Depuis, il se murmure qu’ils pourraient être rejoints par une version plus abordable, le Galaxy S23 FE (Fan Edition) qui viendrait succéder au Galaxy S21 FE 5G. Dans un premier temps, des rumeurs faisaient état d’une sortie en 2024 mais, la dernière en date, jugée plutôt sérieuse semble remettre en cause cette date de commercialisation. Le Galaxy S23 FE pourrait être officialisé par la marque sud-coréenne d’ici à la fin de cette année, dans le courant du quatrième trimestre.

Selon l’informateur, il semblerait que le design du Galaxy S23 FE soit arrêté et que Samsung a choisi les différents fournisseurs pour les composants du smartphone. La production de masse de l’appareil pourrait être lancée dans le courant du troisième trimestre 2023. Toujours d’après la même source, Samsung chercherait à expédier entre 2 et 3 millions de Galaxy S23 FE en 2023 et 2 à 3 fois plus l’année suivante. Une fourchette de prix est même évoquée : entre 610 et 680 dollars.



Samsung Galaxy S21 FE 5G

Quelle fiche technique pour le Galaxy S23 FE de Samsung ?

Il est encore trop tôt pour connaître avec précision la fiche technique du Galaxy S23 FE. Toutefois, il est raisonnable de penser qu’il serait équipé d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il pourrait embarquer le même chipset que les Samsung Galaxy S22, soit un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ce qui lui permettrait d’être proposé à un tarif abordable tout en offrant d’excellentes performances. Nous verrons dans les prochaines semaines si les rumeurs se confirment ou si nous n’entendrons plus parler du Galaxy S23 FE avant l’année prochaine.