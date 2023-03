Forfait mobile à petit prix : cette série limitée 20Go à 6.99€ cartonne !

En matière de petits forfaits mobiles, les offres disponibles sur le marché sont aussi nombreuses que variées. Mais peu d’entre eux sont aussi complets et avantageux que Le Six, l’actuel forfait d’entrée de gamme du MVNO Syma Mobile. En promo jusqu’au 31 mars, il est doté d’une jolie petite enveloppe de data en haut débit et donne accès à plusieurs autres services, le tout à un tarif particulièrement attractif. Voici en quelques points essentiels pourquoi c’est une belle opportunité :

20Go de data en haut débit sans risque de hors-forfait

La première et principale composante de ce forfait mobile, c’est, bien entendu, son enveloppe data. Ici, elle est de 20Go par mois en haut débit via le réseau 4G/4G+ de l’opérateur SFR dans toute la France métropolitaine. La qualité de la connexion mobile est donc vraiment optimale sur toute l’étendue du territoire.

Mais que faire avec 20Go ? Un tel volume est suffisant pour vous connecter tous les jours à votre boîte mail, consulter vos réseaux sociaux et streamer de la musique pendant tout le mois.

Une fois les 20Go épuisés, l’accès internet est automatiquement bloqué par l’opérateur. Ce qui permet d’éviter les risques de dépassement de votre budget.

Des appels et des SMS sans compter durant tout le mois

Et parce qu’il n’y pas qu’internet dans la vie, ce forfait mobile prend également en compte vos communications mobiles (appels, SMS et MMS) pendant tout le mois, vers vos proches dans toute la France, mais également à l’étranger. En résumé, cette offre inclut, depuis la France métropolitaine :

Les appels, SMS et MMS illimités vers les numéros (fixes et mobiles) de tous les réseaux de France métropolitaine et des DOM ;

Appels illimités vers les mobiles des pays de l’UE, ainsi que vers les fixes de 100 destinations (dont ceux de l’UE).

Gardez donc le contact avec vos amis et proches toute l’année sans surcoût sur votre forfait.

Internet et la téléphonie illimitée même à l’étranger

Vous voyagez de temps en temps, pour affaire ou pour du tourisme, dans les autres pays de l’UE ou dans les DOM ? Vous vous demandez quelle solution utiliser sur place pour vous connecter à Internet et passer des appels locaux sans vous ruiner ?

Le forfait Le Six prend tout à fait ces besoins en compte et vous évite donc d’avoir à souscrire un nouvel abonnement mobile avant de voyager. Grâce à ce forfait, lorsque vous êtes en déplacement dans les pays de l’EU ou dans les DOM, vous bénéficiez en effet automatiquement de :

7Go/mois en haut débit pour rester en ligne, consulter vos mails, faire une visioconférence ;

Les appels, SMS et MMS illimités vers les numéros locaux, ainsi que vers les numéros (fixes comme mobiles) de France métropolitaine.

Un prix unique qui ne change pas !

Jusqu’au 31 mars 2023, le forfait Le Six est à 6,99€/mois. Et c’est tout ! Pas de changement après une certaine durée et pas d’engagement. Vous êtes donc libre de résilier sans frais à, tout moment. Rappelons que cette offre n’est valable que jusqu’au 31 mars 2023 (inclus) et qu’elle est réservée aux nouveaux abonnés.