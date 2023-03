iPhone 15 Pro, de nouveaux boutons font leur apparition, une nouvelle révolution ?

Des rendus CAD viennent de fuiter sur la toile, en provenant de Chine, semblant montrer les différentes facettes de ce qui pourrait bien être le design du futur iPhone 15 Pro.

Jusqu’ici, les iPhone, tous modèles confondus, utilisaient deux touches pour gérer le volume. Un bouton était dédié à l’augmentation et l’autre permet de baisser le son. C’est le cas aussi sur de nombreux smartphones sous Android bien que certains utilisent un « double bouton » pour gérer le son. Il semble que c’est cette voie qui ait été choisie par la firme de Cupertino pour ses prochains iPhone 15 du moins pour certains d’entre eux. La gamme devrait compter 4 modèles cette année.

Un nouveau bouton pour mettre en sourdine et un seul pour gérer le volume

Les visuels publiés sur les différents réseaux sociaux montrent les profils de l’appareil. On peut notamment y voir, sur le côté gauche, l’utilisation d’un seul bouton pour gérer le volume. Une pression sur la partie haute permettra d’augmenter le son et une pression sur la partie basse servira à le baisser. Il est possible aussi que le bouton de gestion du volume soit aussi capable de détecter les gestes signifiant qu’un glissement vers le bas pourrait diminuer le volume et qu’un balayage vers le haut pourrait l’augmenter. On peut également voir que l’interrupteur qui permet de basculer le mobile en mode silencieux semble se transformer en un bouton classique. Une pression rapide devrait permettre de placer le téléphone en sourdine et une pression longue pourrait l’en sortir, par exemple.

L’interrupteur utilisé jusqu’ici est très pratique. Pas sûr que les utilisateurs s’y retrouvent en termes d’ergonomie même si on peut faire confiance à Apple pour l’avoir testé, en long, en large et en travers.

Il semble que ces changements ne concernent que certains modèles d’iPhone 15. Les versions iPhone 15 Pro et Pro Max pourraient en profiter, mais pas les versions classiques. Nous verrons si d’ici la présentation officielle les rumeurs iront dans le même sens ou, si au contraire, d’autres designs sont pressentis.