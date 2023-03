iPhone 14 Plus : Promotion exceptionnelle à saisir dès maintenant pour le dernier smartphone d'Apple !

Ne manquez pas cette offre spéciale chez Rakuten : 23% de réduction sur l'iPhone 14 Plus, le dernier-né d'Apple ! Profitez de cette occasion pour vous offrir ce smartphone performant et innovant à un prix réduit. Attention, cette promotion est limitée dans le temps, alors n'attendez pas trop longtemps pour saisir cette opportunité !

L'iPhone 14 Plus est disponible à un prix réduit actuellement chez Rakuten ! Le smartphone d'Apple est disponible à 889,99€ au lieu de 1169€ soit 23% d'économies. Une très belle promotion pour un iPhone neuf sorti aussi récemment. L'iPhone 14 Plus est un smartphone haut de gamme sorti en fin d'année 2022, qui dispose d'un grand écran 6,7 pouces mais également d'une belle fiche technique :

Écran 6,7 pouces, Super Retina HDR10 , Dolby Vision, utlra-lumineux

, Dolby Vision, utlra-lumineux Puce A15 Bionic , puissante !

, puissante ! Capteurs photo grand-angle et ultra grand-angle performants

26h d'autonomie, charge rapide 20W

Avec cette promotion Rakuten, craquez pour cet excellent smartphone Apple à un prix défiant toute concurrence !

Que nous propose le dernier Apple côté look ?

L'iPhone 14 Plus se décline en cinq couleurs différentes : noir, blanc, violet, rouge et bleu. Il a un poids de 203 g et mesure 160,8 x 78,1 x 7,8 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une protection contre la poussière et peut résister à l'eau. Quant à la connectique, il comprend un port USB Type-C 2.0. Le portable intègre un emplacement pour une carte nano SIM + eSIM. Au niveau de l'écran, l'iPhone 14 Plus, smartphone d'Apple, est doté d'une dalle OLED Super Retina avec une définition de 2778 X 1284 px, 6,7 pouces de diagonale et 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller et d'un système de reconnaissance faciale.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

La puce A15 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 6 cœurs. Cet appareil possède également une puce graphique Apple GPU. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Le mobile est livré sous iOS 16. Du côté de l'endurance, sa batterie est équipée d'une capacité de 4 325 mAh. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, vous apprécierez la charge rapide 20 W.

Un appareil photo avec trois objectifs

L'iPhone 14 Plus embarque trois modules photos, deux à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.5. Le second objectif arrière propose, lui, 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Pour ce qui est de l'objectif avant, il possède 12 Mpx de résolution. Ce portable embarque un stabilisateur optique. Enregistrez vos clips vidéo en 4K@60 IPS.