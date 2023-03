Ne manquez pas cette offre exclusive : un forfait mobile 80Go à 9.99€/mois sur le réseau Orange !

Lebara Mobile, opérateur virtuel utilisant le réseau Orange, propose en ce moment une offre mobile sans engagement à seulement 9,99 €. Remplaçant la formule 60Go, ce forfait illimité 80Go s'ajoute aux deux autres Séries Limitées du moment avec 130Go et 200Go à respectivement 13.99€ et 18.99€. Découvrez les détails de cette offre ainsi que les autres abonnements proposés par Lebara Mobile.

Les caractéristiques du forfait 80Go à 9,99€

Lebara Mobile propose un forfait de téléphone sans engagement à seulement 9,99€ par mois avec 80Go de données mobiles. Avec cette offre, vous bénéficiez également des appels et SMS illimités en France métropolitaine. Ce forfait Lebara Mobile vous offre donc la possibilité d'utiliser votre mobile en toute tranquillité en France sans vous soucier de votre consommation de données mobiles. De plus, grâce à sa formule sans engagement, vous pouvez changer d'abonnement à tout moment selon vos besoins.

Les autres offres de Lebara Mobile

Lebara Mobile ne se limite pas seulement à son forfait 80Go à 9,99€. Pour les gros consommateurs de données mobiles, l'opérateur virtuel propose également une offre maxi data de 130Go à 13,99€ par mois et une offre de 200Go à 18,99€ par mois.

Toutes ces offres mobiles sans engagement incluent des appels et SMS illimités en France métropolitaine, ainsi que des appels illimités depuis les départements d'Outre-mer et depuis toute l'Union européenne. De plus, avec Lebara Mobile, il n'y a pas de durée minimale d'abonnement à respecter avant de pouvoir arrêter son offre.