Xiaomi 12 Pro: La meilleure version de ce smartphone haut de gamme profite de 36% de réduction !

La meilleure version du Xiaomi 12 Pro est aussi celle qui est la moins chère chez ce marchand ! Profitez d'une énorme réduction de 36% sur ce smartphone haut de gamme de chez Xiaomi. Au-delà de sa RAM de 12Go et de ses 256Go de stockage, le Xiaomi 12 Pro possède une très bonne fiche technique :

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Écran : 6,73 pouces, AMOLED, résolution QHD+ (3200x1440), taux de rafraîchissement 120 Hz

: 6,73 pouces, AMOLED, résolution QHD+ (3200x1440), taux de rafraîchissement 120 Hz Caméra arrière : 50 MP principal, f/1.9+ 50 MP ultra grand-angle, f/2.2 + 50 MP téléobjectif, f/2.4

: 50 MP principal, f/1.9+ 50 MP ultra grand-angle, f/2.2 + 50 MP téléobjectif, f/2.4 Caméra avant : 32 MP, f/2.5

: 32 MP, f/2.5 Batterie : 4600 mAh, charge rapide 120W, charge sans fil 50W, charge inversée 10W

En résumé, un smartphone ultra puissant, rapide, design et doté d'un très bon équipement photo et de la charge ultra rapide ( 0 à 100% en 19 minutes). Le Xiaomi 12 Pro, n'a pas beaucoup de défaut à part son prix, ce n'est plus le cas aujourd'hui avec cet excellente promotion qui en fait un bon rapport qualité-prix au vu de ses performances folles !

Un portable avec un écran haute qualité !

Le 12 Pro est disponible en quatre couleurs différentes (noir, bleu, vert et rose). Il pèse 204 g et mesure 163.3 x 74.6 x 8.16 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Ce mobile est double SIM (nano SIM). Le 12 Pro, smartphone de Xiaomi, possède un écran AMOLED avec 120 Hz de taux de rafraîchissement et une diagonale de 6,73 pouces. À noter que l'écran est aussi doté d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller et de la reconnaissance faciale.

Un appareil photo avec quatre objectifs

Le 12 Pro embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.9. Quant à lui, le deuxième objectif arrière est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.9. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. L'objectif avant a pour sa part 32 Mpx de résolution. Par le biais de ce mobile, vous pourrez filmer vos vidéos en 8K@24 fps. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.

Performances et autonomie

D'un point de vue des performances, l'appareil opte pour une puce Snapdragon 8 Gen 1. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 730. En ce qui concerne la RAM, il offre un espace de 8 Go. Du côté réseau et connectivité, le portable intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Le mobile tourne sous la version Android 12. Côté endurance, ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 4 600 mAh. Pour charger votre portable en un rien de temps, la batterie est compatible avec la charge rapide (120 W) et la charge sans fil.