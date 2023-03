Un nouveau smartphone pliant chez Samsung présenté d’ici la fin de l’année ?

Les rumeurs vont bon train en ce moment et notamment au sujet de la société Samsung Electronics qui est particulièrement attendue sur le terrain des smartphones, l’un de ses plus gros marchés. En début d’année, Samsung présentait les haut de gamme Galaxy S23 puis les modèles d’entrée et de milieux de gamme sont arrivés, avec les Galaxy A14, Galaxy A14 5G, Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G. Nous attendons la présentation officielle des modèles pliants venant remplacer les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 dans le courant de l’été. Les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 sont confirmés. Il s’est dit que la marque pourrait présenter le Galaxy S23 FE, pour permettre aux budgets modestes d’accéder à certaines technologies, et ce, d’ici la fin de l’année, mais d’autres sources pensent que ce modèle ne serait pas disponible avant le début de la prochaine.

Récemment, une rumeur est venue d’une personne plutôt bien renseignée et dont le bilan est plutôt positif. Elle fait état de la sortie d’ici la fin de l’année par Samsung d’un nouveau modèle de smartphone pliant. Yogesh Brar affirme savoir que la société sud-coréenne dévoilerait son premier smartphone doublement pliant qui utiliserait trois panneaux pouvant se replier les uns sur les autres pour s’étendre ou se rendre aussi compact que possible, à l’envi. L’informateur ne donne pas plus de précision sur la composition du futur mobile. On imagine qu’il serait doté de deux charnières pour réaliser un tel déploiement.

Nous savons et avons pu voir lors du dernier MWC de Barcelone, que Samsung Display, fournisseur de nombreuses marques dont Samsung Electronics, travaillait sur des prototypes de smartphones utilisant ce principe de double charnière avec trois panneaux. Aux fabricants ensuite de s’emparer de la technologie d’affichage pour l’adapter à leurs appareils. Nous verrons donc si la rumeur dit vrai et que Samsung propose effectivement un nouveau modèle d’ici la fin de l’année, voire plus tard afin d’asseoir un peu plus sa domination sur les marchés des pliants, les autres marques restant pour le moins timides.