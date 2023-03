Le Samsung Galaxy Z Fold5 aurait le même écran extérieur et les mêmes capteurs photo que le Galaxy Z Fold4

Les prochains modèles Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 sont attendus pour une présentation dans le courant de l’été. Les designs semblent être arrêtés et il se murmure que le Galaxy Z Fold5 pourrait embarquer le même écran et les mêmes capteurs photo que son prédécesseur.

À chaque nouveau modèle d’une série, les utilisateurs attendent beaucoup de changements et parfois trop. Il faut dire que si les marques n’hésitaient pas à innover en proposant des designs ou des fonctionnalités disruptives entre les appareils d’une même série, elles sont aujourd’hui plus modérées, préférant garder ce qui fonctionne au risque d’un exemplaire qui perde ses « fans ».

Samsung étant l’un des principaux acteurs dans le segment des smartphones, il est normal d’en attendre beaucoup de la firme sud-coréenne. Il semble que celle-ci adopte le mode modéré pour la prochaine génération de mobiles pliants, le Galaxy Z Fold5. Si on en croit les rumeurs, le design définitif a été choisi. Le nouveau serait plus fin que le précédent. Une nouvelle charnière serait intégrée permettant de réduire considérablement la marque faite par la pliure lorsqu’on ouvre totalement l’écran.

Le même écran externe que le Galaxy Z Fold4 pour le Galaxy Z Fold5

Selon le très bien renseigné Ice Universe, il semble que le Samsung Galaxy Z Fold5 embarque le même écran que son prédécesseur. Il s’agirait d’une surface de 6,2 pouces en diagonale. Cela pourrait signifier que les dimensions de l’appareil restent similaires. Cela est un peu dommage, car il est souvent reproché au modèle pliant de Samsung d’être trop étroit, trop en hauteur, notamment par rapport au Oppo Find N2, par exemple, plus large et moins haut.

Toutefois, certaines personnes préfèrent cette « étroitesse » ce qui permet d’utiliser plus facilement l’écran avec une seule main. Les deux arguments peuvent tout à fait s’entendre et être plus ou moins appréciés des utilisateurs préférant ainsi l’un ou l’autre de ces deux partis pris.



Samsung Galaxy Z Fold4

Les mêmes capteurs photo au dos ?

Toujours d’après Ice Universe, il semblerait que le Galaxy Z Fold5 utilise les mêmes capteurs photo que le Galaxy Z Fold4. Là, c’est peut-être un peu plus décevant que de choisir de garder le même écran comme cela est envisagé. En effet, on est en droit d’attendre des évolutions entre les générations afin de proposer une avancée technologique permettant d’obtenir des photos encore et toujours plus belles. Rappelons que le Galaxy Z Fold4 utilise un capteur photo principal de 50 mégapixels. Il s’agit du même module que sur le Galaxy S22 et Galaxy S23. Il est associé à un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et à un téléobjectif de 10 mégapixels avec la possibilité de faire un zoom optique jusqu’à 3x.

Le modèle Galaxy S23 Ultra embarque un capteur photo principal de 200 mégapixels, un HP2 développé par Samsung qui serait impossible à intégrer dans le châssis du modèle pliant de la marque, si on en croit Ice Universe. Reste à voir si les capteurs seront exactement les mêmes ou si c’est seulement le nombre de pixels qui sera identique. Il aura certainement beaucoup à attendre aussi du traitement d’image opéré par le chipset, une étape importante et différenciante des clichés produits, in fine.