Samsung Galaxy S22 : Il tombe à son prix le plus bas grâce à ce code promo et cette réduction de 48% !

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone haut de gamme pour un prix très réduit alors cette promotion devrait vous plaire ! Le Samsung Galaxy S22 chute de prix depuis la sortie du Samsung Galaxy S23 et devient un excellent rapport qualité-prix ! Sa fiche technique fait rêver si vous avez un budget en dessous de 500€ :

Écran AMOLED de 6,1 pouces , 120Hz, Full HD+

, 120Hz, Full HD+ Puce Exynos 2200 puissante et polyvalente

Équipement photo haut de gamme avec un capteur de 50 mpx

Filme en 8K

Une bonne autonomie avec sa batterie de 3700 mAh

Grâce à son prix très réduit, le Samsung Galaxy S22 devient un excellent choix du côté de Samsung !

Promo Galaxy S22 : Design et écran

Quatre coloris différents sont proposés pour le Galaxy S22 : Noir, Blanc, Vert et Rose. Il pèse 167 g et a pour dimensions 146 x 70.6 x 7.6 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre les poussières et l'eau. Concernant les connecteurs, il dispose d'un port USB Type-C 3.2. Le portable intègre un emplacement pour une carte nano SIM. Au niveau de l'écran, le Galaxy S22, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle AMOLED avec 1080 X 2340 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une diagonale de 6,1 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Autonomie et performances

Nous retrouvons une puce Exynos 2200. Cette dernière est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Xclipse 920. Elle offre un espace de 8 Go de RAM. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. Le mobile utilise la version Android 12. Ce smartphone est doté de la charge sans fil et de la charge rapide 25 W. Côté endurance, il embarque une batterie de 3 700 mAh de capacité.

Photos et vidéos

Voilà quelques informations qui intéresseront les mordus de photographie : quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S22, trois à l'arrière et un module frontal pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède pour sa part 10 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté quant à lui d'une résolution de 10 Mpx. Du côté des clips vidéo, le portable est capable de filmer en 8K@24 fps. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos.

Attention à la version choisie de votre nouveau smartphone, pour plus de renseignement consultez notre guide sur les versions étrangères des smartphones.