Bon plan : ce forfait mobile 30Go est proposé à seulement 6.99€ et pas seulement la première année

En dépit du grand nombre de forfaits mobiles à petits prix disponibles sur le marché, il n’est pas évident de trouver une offre complète qui soit vraiment avantageuse sur le long terme. Depuis ce 29 mars 2023, il y en a tout de même une qui semble cocher toutes les cases. Il s’agit du forfait Le Six de Syma Mobile dans sa version promotionnelle. Ce forfait est en effet proposé à prix cassé, sans condition de durée et sans engagement, et avec tout ce qu’il faut pour se connecter et communiquer sans se ruiner.

30Go à 6,99€/mois sans condition de durée

Idéal pour rester connecté tout le mois sur son mobile, surfer, consulter les réseaux sociaux et streamer régulièrement de la musique, Le Six de Sima Mobile inclut une enveloppe mensuelle de 30 Go en 4G/4G+ utilisable sur l’ensemble du réseau de l’opérateur SFR en France métropolitaine. Précisons qu’en cas d’épuisement de ce volume, l’accès internet est bloqué jusqu’à la prochaine échéance afin d’éviter que vous ne soyez facturé en sus à votre insu. Vous pourrez toutefois acheter une recharge de 5 ou 10 Go supplémentaires.

Mais ce qu’il y a sans doute de plus intéressant dans le tarif de cette offre, c’est qu’il n’évolue pas au bout de six mois, ni même d’un an, comme c’est généralement le cas pour ce type de promotion. Vous n’avez donc pas de budget supplémentaire à prévoir si vous êtes satisfait de cette offre et que vous faites le choix de la conserver durablement.

Internet haut débit, mais aussi la téléphonie illimitée

En plus de l'Internet, ce forfait pas cher couvre également les communications mobiles (appels, SMS et MMS) vers la France et à l'étranger. En résumé, depuis la France métropolitaine, vous avez droit aux :

Appels, SMS et MMS illimités vers les numéros (fixes et mobiles) de tous les réseaux de France (DOM y compris)

Appels illimités vers les mobiles des pays de l'UE et vers les fixes de 100 destinations (UE, y compris).

Vous pouvez donc rester en contact avec vos proches sans surcoût.

Et même quand vous êtes en déplacement à l’étranger

Lorsque vous êtes en déplacement dans les pays de l'UE ou dans les DOM, ce forfait mobile vous donne automatiquement droit à 7 Go par mois pour consulter vos mails, faire des recherches naviguer en haut débit.

De plus, depuis ces zones, vous pouvez passer des appels locaux gratuitement, mais aussi appeler vos parents et amis en France métropolitaine sans surcoût.

Sans engagement, mais uniquement pour les nouvelles souscriptions

Cette offre limitée est réservée aux nouveaux abonnés Syma Mobile. Pour en bénéficier, souscrivez donc à temps, sans oublier de prévoir les 10 € pour l’achat de la carte SIM. Bien entendu, la possibilité vous est offerte de conserver votre numéro de téléphone actuel. Enfin, gardez également à l’esprit qu’il s’agit d’un forfait mobile sans engagement et que vous êtes donc libre de résilier à tout moment sans frais.



Recap du forfait Le Six de Syma Mobile :

Depuis la France métropolitaine :

30 Go/mois en 4G/4G+ sur le réseau SFR ;

Appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et mobiles de tous les réseaux français ;

Appels illimités vers les mobiles des pays de l'UE et vers les fixes de 100 destinations (UE, y compris).

Depuis l’UE et les DOM :