iPhones reconditionnés à 1€ : l’opération de Bouygues Telecom qui fait du bien à vos poches et à la planète

Les modèles d’iPhones reconditionnés concernés par cette promotion

Dans le cadre de l’opération Green Week de Bouygues Telecom, trois modèles d’iPhones reconditionnés sont proposés par l’opérateur.

iPhone 12 reconditionné à 1€ !

Tous les fans de la marque à la pomme vous le diront : l’iPhone 12 reste l’un des meilleurs modèles commercialisés par Apple ces dernières années. Toujours d’actualité, la première génération d’iPhones compatibles avec la 5G permet de profiter de toute la puissance de ce réseau avec sa puce A14 Bionic et son bel écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Idéal pour les créateurs de contenu, il possède un équipement et des fonctionnalités intégrées qui permettent d’obtenir des photos et vidéos de qualité pro.



Dans le cadre de cette promo, vous pouvez vous offrir ce petit bijou à seulement 1€ à l’achat + 7€/mois pendant 24 mois au lieu de 629€ au comptant ! Pour cela, il suffit de souscrire au forfait 200Go de Bouygues Telecom lors de la commande en ligne de votre smartphone. Ce dernier est facturé à seulement 33,99€/mois pendant 12 mois, puis 49,99€/mois, avec un engagement de 24 mois !

iPhone 11 reconditionné à 1€ !

Même principe pour le modèle de la génération précédente qui, pour le coup, passe de 479€ (prix de vente conseillé au comptant) à seulement 1€ à l’achat + 2€/mois grâce au forfait 200 Go de Bouygues Telecom.

C’est quasiment donné pour cet excellent iPhone smartphone qui est apprécié notamment pour son bel écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces et sa solide autonomie. Autre point fort de ce modèle : sa double caméra arrière de 12 mégapixels qui filme en 4K et offre de nombreuses possibilités créatives.

iPhone XR reconditionné à 1€ !

Le troisième modèle concerné par cette promo est l’iPhone XR. Doté d’un bel écran bord à bord Liquid Retina HD de 6,1 pouces, ce smartphone est également très apprécié pour sa solide autonomie et pour la bonne qualité des photos et vidéos qu’il délivre. Dans le cadre de la Green Week de Bouygues Telecom, l’opérateur vous fait économiser 478€, puisque vous ne payez que 1€ à l’achat sans mensualité complémentaire. C’est é-nor-me !

Bien entendu, cela n’est possible qu’en souscrivant au forfait 200 Go de Bouygues Telecom.

Des iPhones reconditionnés en parfait état

Tous les smartphones proposés dans le cadre de cette promo sont des appareils reconditionnés de Grade A, la meilleure qualité d’appareils reconditionnés du marché. Ils sont donc tous 100% fonctionnels, avec un écran et une coque en excellent état visuel. Nettoyés et testés par des experts, ils sont dans un état proche du neuf..

Leurs batteries sont également testées et approuvées, et possèdent encore au moins 85% de leur capacité initiale.

Mieux, ils bénéficient tous d’une garantie de conformité de 24 mois !



Ne ratez donc pas cette superbe occasion de faire un geste éco-responsable tout en réalisant la bonne affaire du printemps !