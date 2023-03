Google Pixel 6a: 32% de réduction sur ce très bon rapport qualité-prix, c'est son prix le plus bas !

Profitez de cette promotion folle sur le Google Pixel 6a ! Avec 32% de réduction chez Amazon, ce smartphone atteint son prix le plus bas, soit 312€. Ce smartphone Google sorti en mai 2022 au prix de 459€ et était déjà considéré comme un très bon rapport qualité-prix, alors avec cette promotion, c'est une véritable bonne affaire ! Pour 312€, le Google Pixel 6a bénéficie d'une très bonne fiche technique et Google a même maintenu sa puce Google Tensor dans ce smartphone pas cher. Si son écran OLED, compact et performant est un bon point, ce sont ces très bonnes capacités photos qui le distinguent de la concurrence. Sa batterie de 4410 mAh est correcte et vous permettra de tenir 1 journée entière sans problème. C'est un très bon smartphone, pour un budget restreint, polyvalent, design et puissant, il conviendra parfaitement à tout type d'utilisation courante !

Le look du Google Pixel 6a

Trois coloris différents sont proposés pour le Pixel 6a (noir, blanc et vert). Il a un poids de 178 g et a pour dimensions 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il résiste à la poussière et est protégé contre l'eau. Du côté des connecteurs, il inclut un port USB Type-C 3.1. L'appareil est double SIM (nano SIM + eSIM). Au niveau de l'affichage, l'écran du Pixel 6a, smartphone de Google, possède une dalle OLED avec 6,1 pouces de diagonale, une définition de 2400 X 1080 px et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Sous le capot, le mobile embarque une puce Google Tensor. Elle est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G78 MP20. Cette puce offre un espace de 6 Go de RAM. En ce qui concerne la connectivité et le réseau, le mobile est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. La version Android 12 est installée sur l'appareil. Sur le plan de l'endurance, sa batterie de 4 410 mAh de capacité est compatible avec la charge rapide 18 W.

Appareil photo : que nous propose ce Pixel 6a ?

Voilà quelques infos qui intéresseront les mordus de photographie : trois modules photos sont présents sur le Pixel 6a, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.7. Au niveau du second objectif arrière, il est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant intègre quant à lui une résolution de 8 Mpx. Ce portable est doté d'un stabilisateur optique et de la gomme magique pour vous offrir de superbe prises de vue. Capturez vos vidéos en 4K@60 IPS.