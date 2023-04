Samsung Galaxy S21 FE : 49% de réduction et un code promo avant la sortie du Galaxy S23 FE !

Le Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G est disponible avec 49% de réduction chez Rakuten. De plus, profitez d'un code promo de 10€ chez certains marchands de la plateforme pour faire passer le prix de ce smartphone à seulement 315€ ! Ce smartphone Samsung possède une très bonne fiche technique et grâce à cette promotion, il devient un excellente affaire ! Pour un prix très réduit, profitez de performances premium :

Écran AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces

Processeur Snapdragon 888 associée à 6Go de RAM

Triple capteur arrière, filme en 4K

Bonne autonomie avec sa batterie de 4500 mAh

Au prix de 315€, avec toute la qualité Samsung, c'est une très bonne affaire à saisir !

Design et écran du Galaxy S21 FE

Le Galaxy S21 FE 5G est disponible en quatre coloris différents : Olive, lavande, noir et blanc. Il a un poids de 176 g et a pour dimensions 155.7 x 74.5 x 7.9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre la poussière et l'eau. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Cet appareil peut embarquer les cartes nano SIM. Le smartphone Galaxy S21 FE 5G est équipé d'un écran AMOLED d'une définition de 2340 X 1080 px, de 6,4 pouces de diagonale et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Quelles performances et quelle endurance pour ce Samsung ?

Ce portable est doté de la puce Snapdragon 888, appuyée par une RAM de 6 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Du côté du réseau et de la connectivité, le mobile est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Le portable utilise la version Android 11. Pour recharger votre mobile à tout moment, tirez parti de la charge sans fil et de la charge rapide (25 W). La batterie de ce smartphone est dotée d'une capacité de 4 500 mAh.

Quatre objectifs photo pour le Samsung Galaxy S21 FE

Le Galaxy S21 FE 5G embarque quatre modules photos, trois à l'arrière et un module frontal pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Au niveau du dernier objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant se caractérise, lui, par 32 Mpx de résolution. Cet appareil intègre également un stabilisateur électronique pour vous garantir de bonnes prises de vues. Pour ce qui est des clips vidéo, le mobile est capable d'enregistrer en 4K@60 IPS.