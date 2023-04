On craque pour ce forfait mobile 20 Go à 6,99 €/mois sans engagement et sans prix qui change

La liberté, ça n’a pas de prix ! Cette règle d’or, Coriolis Telecom la respecte scrupuleusement à travers ses forfaits Brio Liberté qui, en plus de leurs prix fixes très attractifs, sont proposés sans engagement. Pour les petits budgets, le MVNO propose d’ailleurs actuellement, une série limitée particulièrement intéressante, avec 20 Go de data à seulement 6,99 €/mois. Zoom sur ce bon plan à ne surtout pas rater !

Brio Liberté 20 Go : Internet tout le mois

La série spéciale Brio Liberté 20 Go de Coriolis Telecom qui fait l’objet de cette promotion est un forfait mobile tout-en-un qui répond avant tout à vos besoins en data internet haut débit, ainsi qu’à vos besoins en téléphonie (appels, SMS et MMS).

Pour cela, il inclut une enveloppe web de 20 Go en 4G/4G+ que vous pouvez utiliser dans toute la France métropolitaine via le réseau SFR. Couvrant presque intégralement le territoire, cet opérateur fait également partie de ceux qui offrent la meilleure qualité de connexion haut débit dans tout l’Hexagone.

Au-delà des 20 Go, le débit internet est réduit, mais vous conservez la connexion à débit réduit jusqu’à l’échéance suivante. Ce qui est un point positif pour les utilisateurs qui souhaitent rester connecté tout le mois sans payer de surcoût.

La téléphonie illimitée pour un max d’économies

Le second volet de ce forfait mobile concerne naturellement la téléphonie. Sur ce point, Coriolis Telecom vous permet de bénéficier, avec ce forfait mobile, des :

Appels illimités vers les numéros fixes et mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ;

SMS et MMS illimités vers les mobiles de tous les réseaux métropolitains.

Précisons que chez Coriolis Telecom, l’illimité pour les appels est valable pour un maximum de 99 correspondants différents au cours du mois et pour 3 heures maximum par appel. Au-delà, des coûts supplémentaires sont facturés.

La liberté, même dans vos voyages

En plus de ces différents avantages dont vous pouvez profiter quand vous êtes en France métropolitaine, le forfait Brio Liberté 20 Go de Coriolis Telecom se veut également le bon plan parfait lors de vos déplacements à l’intérieur de l’espace UE, ainsi que dans les DOM/COM.



Depuis ces destinations, ce forfait pas cher vous permet en effet de bénéficier de :

Une dotation de 7 Go/mois (déduite de l’enveloppe de 20 Go) en haut débit ;

L’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les fixes et mobiles de ces zones, mais aussi vers tous les réseaux de France métropolitaine.

Pas besoin donc de chercher à souscrire un ou plusieurs autres forfaits pour rester en contact avec vos proches sans vous ruiner.

Un forfait sans engagement et sans prix qui change

Avec de tels atouts, on serait tenté de penser que le prix annoncé par l’opérateur connaîtra une augmentation au bout de 6 mois ou un an, comme c’est le cas chez de nombreux concurrents.

Mais ce n’est absolument pas le cas ! Le tarif de 6,99 €/mois annoncé est fixe ! Il n’évolue donc pas ; même après 1 an. Vous êtes donc assuré de faire des économies aussi longtemps que vous restez abonné.

Et si vous n’êtes pas satisfait du service, vous pouvez, à tout moment, résilier votre abonnement, sans aucun frais. C’est ça la liberté chez Coriolis Telecom !

