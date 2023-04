De nouveaux forfaits illimités à prix cassés débarquent chez RED by SFR : 10Go à 9.99€ ou 100Go à 13.99€

Surprise ! L'opérateur RED by SFR lance deux nouveaux forfaits illimités à prix cassés. Le premier avec 10Go est disponible à seulement 9.99€ par mois et le second pour les plus connectés inclut 100Go à seulement 13.99€ par mois. Le forfait pas cher avec 1Go à 6.99€ est toujours valable dans les mêmes conditions quant à la formule XXL 200Go, elle baisse de prix ! On vous dit sur ces nouvelles offres signées RED BY SFR

Nouveaux forfaits pas chers signés RED by SFR

RED by SFR a ajouté deux nouveaux forfaits illimités à sa gamme sans engagement. Le premier abonnement propose 10Go de données pour seulement 9,99€ par mois, tandis que le second propose 100Go d'internet pour seulement 13,99€ par mois. Ces deux forfaits mobiles sont sans engagement de durée et incluent en plus les communications illimitées en France mais aussi depuis l'UE et DOM. Depuis ces mêmes zones, RED met à disposition respectivement 10Go et 19Go de données mobiles pour rester connecté lors de vos voyages. Ces offres fonctionnent jusqu'en 4G/4G+ en France. Pour ceux qui souhaitent passer à la 5G, c'est possible avec la nouvelle formule 100Go en ajoutant 3€ de plus par mois.

Le forfait XXL 200Go baisse de prix

Le forfait XXL 200Go de RED by SFR est encore plus abordable. Il est passé de 19.99€ à seulement 17.99€ par mois. Ce forfait mobile est parfait pour ceux qui utilisent régulièrement des applications gourmandes en données, comme le streaming vidéo ou la musique en ligne. Avec 200Go de données, les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter de dépasser leur limite de données mensuelle. Par ailleurs, cette offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe et DOM. Pour la data en déplacements depuis ces zones citées, ce forfait XXL comprend 24Go par mois. La 5G est aussi accessible en activant l'option à 3€.

Le forfait illimité 1Go à 6.99€ toujours disponible

L'offre entrée de gamme de RED by SFR, qui comprend 1Go de données pour 6,99€ par mois, est toujours disponible pour les clients qui ont besoin d'un forfait plus économique. Les conditions de cette offre n'ont pas changé. Vous disposerez de 1Go en France, UE et DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.Comme les autres abonnements, ce forfait pas cher est sans engagement de durée.