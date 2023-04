Promo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: Au prix le plus bas chez Amazon, toujours une bonne affaire ?

Amazon casse le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G actuellement et cette promotion vaut le coup ! Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro a été présenté en fin 2021 et a depuis été remplacé par le Xiaomi Redmi Note 12 Pro sorti très récemment. Il n'en reste pas moins un très bon smartphone avec un rapport qualité-prix excellent et de très bonnes performances. Ce smartphone Xiaomi se voulait être puissant, polyvalent et plutôt bon marché, un pari réussi de la part de la firme chinoise qui en a fait l'un de ses best-sellers. Dernièrement Amazon baisse le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro et il vient d'atteindre 268€, un excellent prix. Alors, oui, si vous êtes à la recherche d'un smartphone performant et abordable, l'offre Amazon sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est un bon choix !

Les caractéristiques principales du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Écran : AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et taux de rafraîchissement de 120 Hz

: AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur : Mediatek Dimensity 920, Octa-core

: Mediatek Dimensity 920, Octa-core Mémoire : 6 Go ou 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage interne, extensible via microSD

: 6 Go ou 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage interne, extensible via microSD Appareil photo principal : Triple caméra 108 MP (f/1.9, grand-angle), 8 MP (f/2.2, ultra grand-angle) et 2 MP (f/2.4, macro)

: Triple caméra 108 MP (f/1.9, grand-angle), 8 MP (f/2.2, ultra grand-angle) et 2 MP (f/2.4, macro) Appareil photo frontal : 16 MP (f/2.4)

: 16 MP (f/2.4) Batterie : 5 160 mAh avec charge rapide de 67 W

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est très bien équipé surtout pour un prix aussi mini, sous la barre des 300€, il existe peu de smartphones capables de le concurrencer. Ses bonnes capacités photos, ses bonnes performances et sa longue autonomie en font un choix idéal pour un budget restreint.

Promo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : Amazon le propose à 268€, le prix le plus bas du marché actuellement

Alors est-ce une bonne offre ? Oui, vous ne trouverez pas forcément le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G neuf pour un prix inférieur chez un autre marchand. Pour le moment, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro ne bénéficie pas de forte réduction actuellement (sauf chez Rakuten), il est toujours affiché à 399€. Tandis que l'offre Amazon pour le Redmi Note 11 Pro est à 268€, une bonne affaire pour un smartphone étant encore à 329€ chez de nombreux marchand. Alors, si vous recherchez la performance pour un petit budget, foncez !