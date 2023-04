BON PLAN : Un nouveau forfait mobile 150 Go à seulement 12,99 €/mois, sans engagement et sans condition de durée !

150 Go d'internet en haut débit

Le nouveau forfait Brio Liberté 150 Go de Coriolis inclut, comme l’indique son nom, une enveloppe web mensuelle de 150 Go en 4G/4G+ dont vous pouvez profiter sur l’ensemble du réseau de l’opérateur SFR en France métropolitaine. Ce qui représente plus de 99% de couverture du territoire métropolitain. En d’autres termes, vous pouvez profiter de votre forfait mobile partout en France, avec un débit théorique allant jusqu’à 200 Mb/s dans les zones les plus favorables.

Avec un tel volume, vous avez de quoi streamer et télécharger vos contenus favoris durant tout le mois sans trop de calcul. Et en plus, si vous épuisez les 150 Go avant la fin du mois, vous conservez quand même un accès internet à débit réduit jusqu’à la prochaine échéance. De quoi vous permettre de rester connecté à vos réseaux sociaux, de consulter/répondre à vos emails et de faire des recherches.

Les autres services inclus au forfait Brio Liberté 150 Go de Coriolis Telecom

Avec ce forfait pas cher, Coriolis Telecom, vous offre également d’autres services en matière de téléphonie et d’Internet mobile.

La téléphonie illimitée depuis la France métropolitaine

Vous continuez de payer cher chaque appel passé vers les numéros fixes ou mobiles de vos proches ? Avec ce forfait mobile, vous allez pouvoir communiquer avec eux sans compter quand vous êtes sur le territoire. L’offre inclut en effet :

Les appels illimités vers les numéros fixes et mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ;

Les SMS et MMS illimités vers les mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine.

Vous pouvez appeler jusqu’à 99 destinataires différents chaque mois dans la limite de 3h par appel, sans aucun surcoût.

Internet et la téléphonie illimitée depuis l’étranger

Mais ce n’est pas tout ! Coriolis Telecom pense également aux voyageurs. Que ce soit pour affaire ou pour du tourisme, ce forfait inclut également, lors de vos voyages dans les DOM/COM et au sein de la zone UE :

Une enveloppe web de 15 Go/mois (déduite des 150 Go) en haut débit pour vous connecter sur place ;

L’illimité pour vos appels, SMS et MMS à destination des numéros (fixes et mobiles) de ces zones, et à destination de tous les réseaux de France métropolitaine.

Ainsi, même pendant vos déplacements, vous continuer à faire des économies sans avoir à souscrire un forfait spécial supplémentaire.

12,99 €/mois, sans condition de durée !

Pas besoin de vous ruiner pour profiter de tous ces services. Le forfait Brio Liberté 150 Go sans engagement est proposé à seulement 12,99 €/mois… pas seulement la 1ère année. Il s’agit en effet d’un tarif fixe qui n’évolue pas après quelques mois.

Ne loupez donc pas cette opportunité !

