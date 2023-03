MWC 2023 : Honor Magic5 Pro nouveau photophone de référence et meilleur écran au monde surpassant le Huawei Mate 50 Pro et l’iPhone 14 Pro Max

Honor a profité du salon du MWC 2023 de Barcelone pour annoncer l’arrivée sur le marché du nouveau smartphone Magic5 Pro, le plus haut de gamme pour la société chinoise, bien décidé à bousculer les ténors. Il vient d’être classé meilleur mobile pour les photos mais aussi pour son écran, surpassant, respectivement le Mate 50 Pro de Huawei et l’iPhone 14 Pro Max.

Honor renouvelle son segment du haut de gamme avec le Magic5 Pro qui est aussi accompagné d’un modèle plus abordable, le Magic5 Lite, le Magic5 n’étant pas commercialisé en France. Récemment, le Magic5 Lite a été reconnu par le laboratoire DxOMark comme étant le mobile proposant la meilleure batterie avec la plus grande autonomie. Le Magic5 Pro a aussi été testé par DxOMark et il a obtenu le meilleur score, à ce jour, soit 152 pour la qualité de ses photos mais aussi de ses vidéos surclassant le Huawei Mate 50 Pro jusqu'ici considéré comme la référence. Rappelons qu'il y a encore à peine deux ans, Honor appartenait à Huawei volant maintenant de ses propres ailes et, pour le coup, plus haut que son ancienne maison-mère. Son écran a aussi été largement testé et l’appareil a réussi à décrocher un score de 151 surpassant le 149 obtenu par l’iPhone 14 Pro Max, se classant premier.

Pourquoi est-il considéré comme le meilleur photophone au monde ?

Rappelons que le Honor Magic5 Pro embarque un capteur photo principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1,6 stabilisé optiquement associé à un capteur de 50 mégapixels aussi pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Il y a également un téléobjectif de 50 mégapixels stabilisé optiquement permettant de zoomer à 3,5x pouvant monter jusqu’à 100x en numérique. Il y a un capteur de 12 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie et un capteur 3D pour la reconnaissance faciale.

Il a été apprécié pour les excellentes performances du zoom ainsi que la plage dynamique offerte et le bon niveau de détails ainsi que le bruit faible dans des conditions d’éclairage difficiles. Il embarque des algorithmes d’accélération pour prendre des photos plus rapidement et la mise au point rapide et automatiquement a été saluée. Le mobile propose des couleurs précises et une bonne exposition lorsqu’il s’agit de faire des photos de nuit. Le mode Bokeh a été apprécié, isolant très bien le sujet par rapport à l’arrière-plan laissé flou.

DxOMark lui reproche encore une profondeur de champ limitée pour les photos de groupe et un rendu de texture parfois peu flatteur sur les visages. La mise au point a l’air délicate de temps à autre en mode Bokeh et les teintes de peau ne semblent pas toutes naturelles.

Meilleur écran au monde sur le Honor Magic5 Pro

L’écran du Magic5 Pro a aussi été testé par DxOMark. Rappelons qu’il s’agit d’une dalle AMOLED incurvée sur les 4 côtés mesurant 6,81 pouces en diagonale, ce qui en fait déjà l’un des plus grands du marché. Il affiche une définition de 1312x2848 pixels avec une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz pour trouver le meilleur compromis entre la fluidité et la consommation d’énergie. Il supporte les formats HDR10+ et IMAX Enhanced.

L’écran a été apprécié pour sa luminosité dans toutes les conditions d’éclairage. Le laboratoire a relevé un bon rendu d’image en intérieur ainsi qu’une réactivité tactile précise et rapide. Les scintillements sont absents, merci à la fréquence de 2160 Hz, une première. On lui reproche le fait d’avoir une diminution du contraste dans certaines zones lorsque le mode haute luminosité est déclenché dans des environnements particulièrement lumineux ainsi qu’un manque de fluidité lors de l’exécution de jeux vidéo. Enfin, DxOMark a remarqué un manque d’uniformité en basse lumière.