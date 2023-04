Motorola dévoilerait non pas un mais deux smartphones pliants Razr, le Razr 2023 et le Razr Lite ou Razr Plus 2023

Alors que Samsung domine le marché des smartphones pliants avec deux modèles, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4, les autres marques tentent de se faire connaître sur ce segment de niche, haut de gamme et qui peut servir de vitrine technologiques aux marques. Ainsi, Oppo a récemment présenté le Find N2 Flip, un modèle à clapet qui vient concurrencer le Galaxy Z Flip4 mais également le Motorola Razr 2022 qui est disponible depuis quelques mois maintenant proposant d’excellentes prestations (cliquez sur le lien pour lire notre test complet). Huawei propose le P50 Pocket, sur le même format. Morotola devrait présenter un successeur au Razr 2022. Aucune date, ni calendrier prévisionnel n’a, pour le moment, fuité. Toutefois, le site MySmartPrice, en collaboration avec le très bien renseigné OnLeaks, vient de publier des visuels réalistes d’un nouveau smartphone pliant signé Motorola. Selon le site, il pourrait s’agir d’un appareil qui pourrait porter le nom de Razr Lite 2023. Il s’agirait d’une version plus abordable du mobile pliant et qui, pour succéder au Razr 2022 pourrait porter le nom de Razr Plus 2023. Il est possible aussi, précise le site, que le Razr Lite 2023 envisagé se voit attribué le nom de Razr 2023 et qu’une version plus musclée soit baptisée Razr Plus 2023.

Quel que soit le nom donné à ces appareils, il semble bien que Motorola prépare non pas un mais deux smartphones pliants à clapet pour cette année. Nous verrons si d’autres fuites éclaircissent les appellations que pourraient porter tel ou tel modèle, en fonction, principalement de leur fiche technique respective.

Des rendus pour ce qui pourrait être le Razr Lite 2023 de Motorola

Les rendus publiés sur le site MySmartPrice montrent un format à clapet, comme le Razr 2022. L’écran interne flexible dispose d’un poinçon pour abriter le capteur photo à selfie. Les bordures de l’écran paraissent extrêmement fines. En outre, le cadre qui entoure la surface d’affichage semble moins épaisse que sur le Razr 2022. Cela devrait permettre de profiter d’une vision la plus immersive possible. À l’extérieur, il y a un écran externe d’une taille assez petite. Celui-ci pourrait afficher un nombre limité d’informations et proposer une interaction peu significative, servant principalement à l’affichage de l’heure, des appels et notifications entrants, etc.

La taille de l’écran externe n’aurait pas grand-chose à voir avec celle des mobiles Samsung, Huawei ou Motorola Razr 2022 et encore moins du plus grand du genre installé à l’avant du Oppo Find N2 Flip. Les rendus montrent la présence de deux caméras à côté de l’écran externe. Le cadre présente des lignes incurvées, un peu à l’image des bords très agréables du Find N2 Flip, pour une meilleure prise en main. Il semble que le châssis soit en métal, laissant apparaitre les antennes tout autour du mobile.

Les rendus proposés ont été réalisés à partir de photos de mauvaise qualité d’un prototype en phase de test. Il est donc assez probable que certains détails puissent différer du produit final. S’il y a peu de doute sur le fait qu’il s’agisse d’une version plus abordable que le modèle « principal », c’est moins sûr quant à son nom. Les choses pourraient être plus précises d’ici les prochains mois.