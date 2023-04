Xiaomi annonce le Xiaomi 13 Ultra, la prochaine référence pour les photos ?

Comme prévu, la marque Xiaomi a présenté officiellement son nouveau smartphone très haut de gamme, le Xiaomi 13 Ultra. Il vient rejoindre les Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro qui sont disponibles depuis quelques semaines maintenant. Nous avons pu tester le Xiaomi 13 Pro. Mais avec le Xiaomi 13 Ultra, la marque veut pousser encore un peu plus loin les possibilités de photographies et de vidéos réalisables.

Le smartphone arrive avec un design résolument orienté photo reprenant la texture que l’on peut avoir sur certains appareils de type reflex pour une meilleure prise en main et limiter les glissements.

À l’arrière, des images particulièrement réalistes nous avaient donné un avant-goût de la version définitive proposée par la marque. Ainsi, l’appareil dispose d’un très large cercle dans son dos pour intégrer les capteurs photo et le flash. Il y a également un capteur multispectral pour optimiser les teintes.

Quelle configuration pour les photos ?

Pour les photos, Xiaomi a collaboré avec Leica notamment pour ses optiques Summicron. Il y a un capteur photo principal Sony IXM989 de 1 pouce déjà présent dans le Xiaomi 13 Pro et le Vivo X90 Pro, disposant de 50 mégapixels. Il profite d’une ouverture variable de f/1.9 à f/4.0. Il y a également trois capteurs IMX858 de Sony. L’un d’entre eux est là pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et il y a aussi deux téléobjectifs capables de proposer un zoom optique 3,2x mais aussi 5x et 10x avec une capacité de 120x en numérique. Les quatre capteurs sont capables de filmer avec une définition Ultra HD 8K. À l’avant, il y a un capteur pour les selfies de 32 mégapixels.

Le smartphone fonctionne avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et des possibilités de stockage de 256, 512 et 1 To, selon la configuration choisie. Il y a une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 90 watts en filaire et 50 watts, sans fil. Le mobile est certifié étanche IP68 avec du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3. Il y a trois haut-parleurs dont deux installés, de part et d’autre de l’écran ainsi qu’un autre sur le profil. Pour l’affichage, on peut compter sur un écran AMOLED LPTO 120 Hz qui fait 6,73 pouces en diagonale avec les deux bords incurvés. Xiaomi annonce un pic de luminosité de 2600 cd/m².

Le Xiaomi 13 Ultra, bientôt disponible en France

Le Xiaomi 13 Ultra sera disponible en Europe et en France. La marque devrait prendre la parole pour détailler les dates de disponibilité ainsi que les prix des différentes versions. Il serait proposé à partir du mois prochain. Le Xiaomi 13 Pro est disponible à 1299 € donc, il faut s’attendre à un prix plus élevé pour le Xiaomi 13 Ultra.