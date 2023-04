Le smartphone pliant à clapet Motorola Razr Ultra repéré sous Geekbench livre des détails sur sa fiche technique

Il semble que Motorola s’apprête à commercialiser non pas un mais deux smartphones pliants à clapet en 2023. Il s’agirait donc de proposer un modèle haut de gamme et un autre plus abordable. Ce qui semble être le premier vient d’être repéré sur les listes de résultats de l’outil de mesure Geekbench dont voici tous les details.

Selon les dernières rumeurs jugées sérieuses, la marque Motorola devrait sortir deux variantes pour son smartphone à clapet. Le premier serait un modèle haut de gamme. Il pourrait porter le nom de Razr Plus 2023 ou de Motorola Razr 40 Ultra. Le deuxième serait un modèle plus abordable et pourrait porter le nom de Razr Lite. C’est le premier, le plus cher, à priori mais aussi celui qui profite de la configuration la plus avancée, qui vient d’être repéré dans les listes de résultats de l’outil de mesure de performances Geekbench.

Le Motorola Razr 40 Ultra livre des détails sur sa configuration

Le smartphone portant le numéo de modèle Motorola XT2321-1 qui pourrait porter le nom commercial de Motorola Razr 40 Ultra, comme indiqué sur la fiche publiée par le site Geekbench a été testé le 16 avril 2023. Il est animé par Android 13. Il est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, correspondant à la configuration mentionnée dans la fiche. On apprend également que le mobile est doté de 8 Go de mémoire vive. Il est possible qu’une autre version avec 12 Go de RAM soit également proposée.

Le smartphone testé a obtenu un score de 1285 pour les tests monocœur et 3810 pour les tests multicœur.

Quelles caractéristiques techniques et esthétiques ?

Jusqu’ici, seuls des visuels particulièrement réalistes basés sur des photos de mauvaise qualité ont été publiés concernant ce qui pourrait être le prochain smartphone pliant à clapet de Motorola. Il semblerait qu’il soit doté d’un écran externe relativement petit qui ne servirait qu’à prendre connaissance de l’heure, de l’arrivée de notifications obligeant à ouvrir le mobile pour aller plus loin. La version Ultra est attendue avec un écran qui serait nettement plus grand. Certaines personnes évoquent une diagonale de 4,5 pouces.

Si cette rumeur se confirme, cela serait le plus grand écran externe d’un mobile à clapet. En effet, pour le moment, le plus grand est celui qui est installé à l’extérieur du Oppo Find N2 Flip proposant une diagonale de 3,26 pouces.

Selon le site MySmartPrice, le Motorola Razr 40 Ultra aurait un écran flexible de 6,7 pouces, interne, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz au maximum. Il serait équipe de deux capteurs photo de 64 et 13 mégapixels à côté avec un capteur de 32 mégapixels sous un poinçon, au niveau de l’écran interne. L’appareil utiliserait une batterie d’une capacité de 3640 mAh.