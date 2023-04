Motorola Razr 40 Ultra ou Motorola Razr+ 2023, un nouveau téléphone pliant en approche ?

Actuellement, la marque Motorola propose le smartphone pliant Razr 2022 et vient d’annoncer son nouveau flagship, le edge40 Pro. Il semble qu’un successeur au pliant se prépare. En effet, le site web chinois de l’organisme de certification CQC propose une page dédiée à un téléphone mobile de la marque Motorola qui porte le nom marketing Motorola Razr+ 2023 et le numéro de modèle XT2321-3.

Or, un appareil dont le numéro de modèle est le XT2321-1 et qui porte le nom marketing Motorola Razr 40 Ultra a été repéré sur les pages d’un autre site de certification.

Étant donné que les numéros de modèle sont similaires, il y a des chances pour qu’il s’agisse du modèle produit, mais peut-être dans des configurations différentes avec plus ou moins de capacité de mémoire vive, par exemple. Cela signifierait que Motorola va commercialiser le successeur du Razr 2022 sous deux appellations différentes. Cela peut se comprendre lorsqu’on sait que la marque propose des smartphones sous un nom pour le marché chinois et ensuite lui donne une autre appellation pour sa commercialisation à l’échelle mondiale. Cette pratique est courante dans l’industrie des smartphones et nous ne serions pas étonnés que Motorola agisse de la sorte pour son prochain smartphone pliant. Le fait que la version internationale porterait la référence 40 serait à rapprocher du récent edge40 Pro présenté par la marque. La référence à « Razr » serait conservée pour signifier qu’il s’agit d’un modèle pliant.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Pour le moment, la seule caractéristique que nous pouvons donner est la capacité de charge que pourrait supporter le Motorola Razr+ 2023/Motorola Razr 40 Ultra. En effet, un appareil portant le numéro de modèle XT2321-2 a aussi a été repéré, dévoilant qu’il pourrait accepter la charge à 33 watts.

Début mars, des rendus réalistes ont été publiés montrant un écran externe bien plus grand que le modèle actuel. Pour le reste de la fiche technique, il faudra patienter un peu à la faveur de nouvelles indiscrétions qui pourraient être entendues d’ici cet été, période envisagée pour la présentation de ce nouveau modèle, au moins pour la Chine. Il se dit qu’il pourrait être présenté le 1er juin.

Lisez notre test complet du Motorola Razr 2022 et rappelons qu’il utilise un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de mémoire vive, 256 Go d’espace de stockage. Il est équipé d’un écran externe AMOLED de 2,7 pouces et d’un écran flexible interne de 6,7 pouces proposant une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Compatible 5G, Wi-Fi 6E et doté d’une batterie de 3500 mAh supportant la charge à 30 watts, il profite de deux capteurs de 50 et 13 mégapixels pour les photos ainsi que d’une caméra de 32 mégapixels derrière un poinçon tout en haut de l’écran interne. Son lecteur d’empreinte digitale est installé sur le côté et il est protégé contre les éclaboussures.