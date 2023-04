iPhone 14 à 1€ : l’offre exceptionnelle de Bouygues Telecom à ne pas manquer

Qui a dit que les smartphones d’Apple étaient inaccessibles ? Pas Bouygues Telecom en tout cas ! L’opérateur propose en effet actuellement, l’une de ces offres dont il a le secret, et grâce à laquelle vous pouvez vous offrir un superbe iPhone 14 en ne dépensant presque rien. Naturellement, nous n’avons pas traîné pour aller voir tout ça de plus près, et on peut maintenir vous dire tout ce qu’il faut savoir au sujet de cette offre.

Plusieurs remises et avantages sur le prix de votre iPhone 14

Modèle standard de la famille des derniers smartphones haut de gamme d’Apple, l’iPhone 14 a tout pour plaire : la nouvelle puce Bionic A15, un équipement photo de pros, une batterie qui dure, etc. Son prix de vente conseillé reste cependant relativement élevé pour les budgets les plus modestes. Mais pas de souci ! Grâce aux packs de Bouygues Telecom, en associant un forfait de 200 Go (ou plus) lors de la commande, vous bénéficiez de plusieurs réductions et avantages qui cassent complètement le prix de revient de l’appareil. Il s’agit notamment de :

Une remise immédiate de plus de 370 € ;

Une offre de financement ;

Une offre de remboursement après achat de 80 €.

Résultat des courses : vous ne payez donc que 81€ à l’achat de votre nouveau smartphone, dont 80 € vous seront remboursés par la suite. Le reste est étalé sur 24 mensualités.

Au final, votre iPhone 14 (128 Go) vous revient donc à seulement :

1€ + 24,32 €/mois pendant deux ans avec le forfait 200 Go

1€ + 20,38 €/mois pendant deux ans avec le forfait 240 Go

En plus, vous pouvez encore bénéficier d’une remise supplémentaire différée de 70€ sous la forme d’un bonus sur la reprise de votre ancien smartphone. Belle opportunité, n’est-ce pas ?

Les forfaits Bouygues Telecom associés à cette offre

Afin de profiter de cette offre et de tous les avantages qui vont avec, vous pouvez associer votre nouvel iPhone 14 avec l’un des deux forfaits Bouygues Telecom suivants :

Le forfait 200 Go ;

Le forfait 240 Go.

Chacun de ces forfaits mobiles vous permet de profiter d’une généreuse enveloppe de data en haut débit (4G/4G+) sur l’ensemble du territoire avec la qualité du réseau Bouygues Telecom. A cela, s’ajoute la téléphonie illimitée (appels, SMS et MMS) en France, mais aussi vers de nombreuses destinations, dont le nombre varie en fonction du forfait souscrit. Ces deux forfaits accompagnent également les voyageurs avec une enveloppe mensuelle de data utilisable en Europe, dans les DOM et dans quelques autres pays, ainsi que l’illimité pour les appels, SMS et MMS depuis l’étranger. De quoi faire de grosses économies toute l’année tout en profitant d’un max de services.



Dans le cadre de cette promo les prix affichés pour ces deux forfaits sont :

Pour le forfait 200 Go : 33,99 €/mois pendant 12 mois, puis 49,99 €/mois ;

Pour le forfait 240 Go : 54,99 €/mois pendant 12 mois, puis 69,99 €/mois.

Plusieurs autres avantages sont par ailleurs associés à chacun de ces forfaits : 2ème SIM Internet, le prêt gratuit d’un autre smartphone en cas de vol ou de perte, et bien d’autres.

