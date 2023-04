Samsung Galaxy S23 Ultra : 27% de réduction sur le roi des smartphones !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est sorti en Février 2023 et est l'un des smartphones les plus performants du moment. Un véritable monstre de puissance qui possède toutes les caractéristiques idéales d'un smartphone ultra haut de gamme. Malgré sa sortir récente, il est déjà possible de le trouver avec une très forte réduction chez Rakuten. En effet, ce smartphone Samsung bénéficie de 27% de réduction et passe de 1419€ à "seulement" 1034,99€. Une belle opération qui permet d'économiser plus de 300€. La livraison est rapide et gratuite avec le vendeur Mojilab noté 4,6/5 sur la plateforme qui propose la meilleure promotion.

Ergonomie du Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra est disponible en quatre coloris différents, la Crème, le Noir, le Vert et la Lavande. Il pèse 233 g et a pour dimensions 163,4 x78, 1x8, 9mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il ne craint pas les poussières et l'eau. Le smartphone Galaxy S23 Ultra est doté d'un écran Amoled de 6,8 pouces de diagonale, d'une définition de 3088 X 1440 px et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le S23 Ultra est livré avec son stylet afin de faciliter l'utilisation du smartphone pour des tâches précises.

Que nous propose ce Galaxy S23 Ultra côté performances et autonomie ?

Sur le plan des performances, ce monstre de puissance embarque la puce Snapdragon 8 Gen 2. Cette dernière est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3,36 GHz ainsi que d'une puce graphique Qualcomm Adreno 740, le tout accompagné de 8Go de RAM. Concernant le réseau et la connectivité, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. L'appareil utilise la version Android 13. Côté endurance, il intègre une batterie de 5 000 mAh de capacité. Pour charger votre mobile à tout moment, vous apprécierez la charge sans fil et la charge rapide (45 W).

Un appareil photo avec quatre objectifs arrière, un véritable photophone.

Pour tout ce qui est photos et vidéos, cinq objectifs sont présents sur le Galaxy S23 Ultra, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède 200 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.7. Le deuxième objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. 2 téléobjectifs de 10 mégapixels et un flash complète ce dispositif à l'arrière. Le seul objectif avant est doté, lui, de 12 Mpx de résolution. Enregistrez vos clips vidéo en 8K@30 fps à l'arrière et filmez en 4K 60 fps à l'avant.