Google Pixel 6a : Profitez de 27% de réduction chez Amazon – Une opportunité à saisir pour l'obtenir à prix réduit !

Le Google Pixel 7a devrait sortir prochainement mais avec un tarif bien plus élevé que le Pixel 6a a sa sortie. Le Google Pixel 6a est la bonne affaire du moment côté Google si vous cherchez un smartphone performant pour un budget assez restreint. Ce très bon rapport qualité-prix doté de bonnes performances photos et de la puce Google Tensor. Sorti au prix de 459€, le Pixel 6a est actuellement à 334,58€ chez Amazon soit 27% de réduction ! Un très bon prix et le prix le plus faible pour un smartphone récent et performant chez Google.

Google Pixel 6a : Des atouts en photo mais pas que...

: 4306 mAh, charge rapide 18 W Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, USB-C

Le Google Pixel 6a bénéficie d'un fiche technique bien équilibrée qui le permet d'être un smartphone polyvalent et de répondre à tout les besoins. Comme les autres smartphones Google, il bénéficie de bonnes performances en photo surtout pour son prix réduit. Pour vous donner un ordre d'idée, selon DxoMark, agence de notation de smartphones, le Pixel 6a est plus performant en photo qu'un Galaxy S22 ou un iPhone 12. Il surpasse beaucoup d'autres smartphones de sa gamme de prix et pour environ 330€ difficile de trouver mieux.

Promo Google Pixel 6a : Amazon le propose avec 27% de réduction, une super prix dans un contexte de hausse chez Google

Le Google Pixel 6a profite de 27% de réduction chez Amazon, il est à 334,58€ au lieu de 459€. Alors que Google annonce augmenter ses prix de ses prochaines générations et que l'on attend un Google Pixel 7a pour le 10 Mai prochain aux alentours de 499 dollars, le Google Pixel 6a apparait comme une très bonne affaire actuellement. Alors profitez vite de cette très bonne offre d'Amazon avant qu'il ne soit trop tard !