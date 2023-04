4 bonnes raisons de souscrire au forfait mobile 20Go à 6.99€ chez Coriolis

Avec un forfait mobile, vous pouvez faire des économies et profiter de nombreux services au sein d’une offre unique ! Mais encore faut-il pour cela, faire le bon choix. Si vous avez juste besoin d’un petit volume de data et d’un maximum de liberté pour communiquer avec vos proches, alors la série limitée Coriolis Telecom 20 Go proposée actuellement par ce MVNO est, sans aucun doute, une très bonne option. On vous explique pourquoi en 4 points

20 Go en haut débit et la connexion internet tout le mois

Avec cette série limitée, Coriolis Telecom vous offre tous les mois, une enveloppe de 20 Go de data en 4G/4G+ sur le réseau de l’opérateur SFR. Avec une couverture de plus de 99% du territoire national, cet opérateur vous offre la possibilité de naviguer en haut débit (jusqu’à 200 Mb/s en fonction de la zone). Et si vous épuisez vos 20 Go avant la fin du mois en cours, ce forfait mobile vous permet de rester quand même connecté jusqu’à l’échéance suivante, avec un débit réduit. Vous pourrez donc toujours faire des recherches, vous connecter à votre boite email, consulter et répondre à vos messages.

La téléphonie en illimité pour communiquer sans compter

L’autre point fort de ce forfait mobile est la possibilité qu’il vous offre de communiquer librement avec vos proches pendant tout le mois. Pour cela, il inclut :

Les appels illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, quel que soit le réseau ;

Les SMS et MMS illimités vers les numéros mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine.

Grâce à ce service, vous pouvez appeler et envoyer des SMS/MMS à vos amis et votre famille pendant tout le mois sans surcoût. Seules limites à respecter :

Pas plus de 3 heures par appel ;

Pas plus de 99 correspondants différents par mois.

La liberté, même pendant vos voyages

Si vous voyagez souvent dans les DOM ou dans les pays de l’Union Européenne, souscrire à ce forfait pas cher vous permettra de faire encore plus d’économies. Il vous accompagne en effet dans ces voyages avec :

7 Go/mois (inclus dans les 20 Go) pour vous connecter sur place ;

Les appels, SMS et MMS illimités vers les numéros de l’UE et des DOM, et vers les numéros (mobiles et fixes) de France métropolitaine, peu importe le réseau.

Ne perdez donc pas votre temps ou votre argent pour souscrire à un autre forfait pour gérer vos communications lors de vos séjours à l’étranger.

Un prix fixe et pas d’engagement

Cette série limitée de Coriolis Telecom est facturée à seulement 6,99 €/mois pour les nouvelles souscriptions. Mieux, ce tarif ne connaît pas d’évolution à la hausse avec le temps. Ainsi, même après 6 mois ou 1 an, vous paierez toujours le même prix.

Par ailleurs, il s’agit d’un forfait mobile sans engagement. Ce qui signifie que vous êtes libre de résilier sans frais, à tout moment si le service offert ne vous convient pas.

