Xiaomi Redmi Note 11 Pro : Abordable et performant, ce smartphone est dispo à moins de 270€ chez ce marchand !

Sorti en Novembre 2021, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro vient d'être remplacé par la nouvelle génération et son prix baisse naturellement. Pourtant, il reste un smartphone très performant pour 2023 et surtout, il bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix. Son excellent écran AMOLED, ses bonnes performances et sa bonne qualité photo en font un smartphone de choix pour vous accompagner en 2023. Sorti au prix de 369€, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est actuellement à 262€ chez Amazon soit plus de 100€ d'économies sur son prix d'origine ! Profitez vite de cette offre pour vous emparez de ce très bon smartphone Xiaomi !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Écran : 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz

: 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 920

: MediaTek Dimensity 920 RAM : 6/8 Go

: 6/8 Go Stockage : 128/256 Go

: 128/256 Go Caméra : 108 MP + 8 MP + 2 MP / 16 MP frontal

: 108 MP + 8 MP + 2 MP / 16 MP frontal Batterie : 5160 mAh, charge rapide 67 W

: 5160 mAh, charge rapide 67 W Connectivité : 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, USB-C

: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, USB-C Sécurité: Empreinte latérale, IP53

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro bénéficie d'une très bonne fiche technique pour un prix réduit. Ses principaux atouts sont son excellent écran AMOLED de 6,67 pouces, son énorme batterie de 5160 mAh pour une longue autonomie et son capteur photo prinicpal de 108 Mpx. Ce smartphone vous garantie donc un très bon écran et des photos de qualités. Ses performances restent bonnes pour 2023 et il ne devrait pas avoir de problème à gérer plusieurs tâches grâce à ses 6Go de RAM.

Promo Xiaomi Redmi Note 11 Pro : Amazon fait passer le prix de ce smartphone à moins de 270€ !

Suite à la sortie du Redmi Note 12 Pro, de nombreux sites font baisser le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro. C'est le cas d'Amazon, qui brade cet excellent rapport qualité-prix et fait passer le prix du Redmi Note 11 Pro de 369€ à 262€, soit plus de 100€ d'économies. De plus, bénéficiez de la livraison gratuite et rapide grâce aux services de livraison d'Amazon. Une très bonne offre sur un smartphone performant, 5G et abordable !