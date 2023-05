Samsung Galaxy S24, ils auront un design très similaire aux Galaxy S23

Pour la série des Galaxy S23, Samsung a pensé un nouveau design et d’ailleurs en a profité pour harmoniser l’intégralité de ses séries, de l’entrée jusqu’au plus haut de gamme. Il semble que la prochaine série Galaxy S24 ne propose pas beaucoup de modifications.

Jusqu’ici les mobiles du géant sud-coréen avait des designs différents entre les modèles d’entrée, de milieu et haut de gamme. En 2023, la marque a souhaité harmoniser les designs et proposent des coques arrière particulièrement épurées. Ainsi, le Galaxy A14 5G profite d’un dos aussi épuré que le Galaxy S23 Ultra. Les capteurs semblent juste posés dans le coin supérieur à gauche, alignés verticalement. Or, selon @Tech_Reve, il semble que Samsung envisage de proposer un design similaire pour ses prochaines gammes.

En effet, les premières rumeurs iraient dans le sens où Samsung s’en tiendrait au design des Galaxy S23 pour les Galaxy S24. Cela pourrait indiquer que les Galaxy S24, Galaxy 24+ et Galaxy S24 Ultra pourraient avoir des lignes aussi épurées que leurs prédécesseurs respectifs avec des objectifs totalement individualisé. Toutefois, il serait tout de même étonnant que la marque reprenne exactement le même design car il est important de marquer certaines différences entre les séries des appareils, notamment d’une année sur l’autre, permettant ainsi de les différencier. Ces changement pourraient être mineurs mais présents malgré tout.

Quelles autres caractéristiques pour les Galaxy S24 ?

Alors que toutes les versions des Galaxy S23, quels que soient les marchés, profitent de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, un chipset d’ailleurs optimisé par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 « classique » installé au cœur des autres mobiles, d’autres marques, il semblerait que Samsung prévoit de faire appel à son processeur Exynos pour les prochains. Certains modèles pourraient donc être doté du processeur Samsung Exynos 2400. Cette puce serait gravée en 4 nm et serait dotée de 10 cœurs avec un GPU (circuit graphique) Xclipse basé sur AMD RDNA2 à 12 cœurs. Il se murmure que tous les smartphones de la série Galaxy S24 embarquerait au moins 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne.

Il reste encore de nombreux mois avant que la série des Galaxy S24 ne soit officielle et d’ici là, il est très probable que des fuites arrivent jusqu’à nous livrant des détails techniques mais aussi sur les designs.