Honor dévoile quelques secrets de la fabrication du Honor Magic5 Pro

Le nouveau smartphone Honor Magic5 Pro est disponible. Pour son mobile haut de gamme, la marque a intégré la technologie Falcon Capture qui s’appuie sur nouveau traitement d’image, Image Engine Honor. Cette technologie profite d’un tout nouvel algorithme de capture en millisecondes, permettant d'atteindre des vitesses de capture parmi les plus rapides du marché, et de repousser les limites de la clarté de l'image. Pour ce faire, Honor a créé ses propres laboratoires consacrés aux appareils photo afin d'effectuer des analyses quantitatives et qualitatives, qui ont servi de base au développement de son algorithme d'intelligence artificielle. Le smartphone présente notamment une vitesse de mise au point automatique en hausse de 245 % par rapport à la génération précédente, selon Honor.

En outre, toujours pour la photo, le Honor Magic5 Pro est doté de la fonction inédite AI Motion Sensing. Grâce à un intervalle de mémoire cache plus important et à un réseau d'IA entraîné avec plus de 270 000 images, l'appareil photo permet aux utilisateurs de capturer systématiquement le meilleur moment dans les scènes de mouvement rapide. La marque indique avoir consacré 18 mois à repenser entièrement le moteur d'image Honor avec une nouvelle architecture, un nouveau code source et de nouveaux algorithmes pour exploiter pleinement la puissance de calcul de la plateforme mobile Snapdragon de Qualcomm.

Techniquement, rappelons que le Magic5 Pro est équipé de trois capteurs de 50 mégapixels dont deux sont stabilisés optiquement. Le module principal propose une ouverture à f/1.6 avec 8 lentilles tandis que l’autre propose un zoom optique 3,5x et numérique jusqu’à 100x. Le troisième capteur est dédié aux prises de vue en mode macro et aux photos ultra grand-angle.

Une innovation en matière de santé visuelle, au niveau de l’écran et de gros investissements

Le Honor Magic5 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,81 pouces avec les quatre côtés incurvés pour une plus grande ergonomie. Ce Smartphone profite d’une définition de 1312x2848 pixels et d’une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, pour optimiser la consommation de la batterie et proposer des défilements aussi fluides que possible. Il supporte le format vidéo HDR10+. Honor annonce une luminosité maximale de 1800 cd/m², soit l’une des plus importantes du marché. En outre, il intègre la technologie Circadian Night Display et il s’agit du premier smartphone à recevoir la certification TÜV Rheinland pour le respect du rythme circadien. L'affichage nocturne circadien permet un meilleur sommeil en régulant la lumière bleue et en changeant doucement la température des couleurs nocturnes de manière naturelle.

Selon les tests effectués en laboratoire par la marque, cette fonction peut augmenter la sécrétion de mélatonine jusqu'à 20 % en l’espace de trois heures, aidant ainsi les utilisateurs à passer une meilleure nuit de sommeil. Honor précise avoir mené des études avec des données collectées auprès de plus de 10 000 utilisateurs, afin de développer la technologie la plus efficace pour atténuer la luminosité de l’écran. Sur la base de ces recherches, la marque a conçu la technologie de variation dynamique de l’intensité lumineuse Dynamic Dimming, dont l’efficacité a été prouvée pour réduire la fatigue oculaire de 18 % après 45 minutes d’utilisation.

Au total, c’est un investissement de 20 millions de dollars qui a été réalisé dans des équipements de test de qualité pour son centre de conformité et de test. Le fabricant est ainsi capable de vérifier plus de 200 normes de certification. En outre, la marque indique qu’au début du développement de la production en série de ces appareils, elle effectue plus de 260 tests sur les milliers de composants qui sont intégrés dans les téléphones mobiles pour proposer des appareils aussi durables que possible.