French Days : Profitez d'un prix incroyable sur l'iPhone 14 chez ce marchand !

C'est le moment idéal pour craquer ! Les French Days sont là et les sites marchands se lâchent ! Aujourd'hui, l'iPhone 14 passe à seulement 738€ chez ce revendeur français !

Si ça fait un moment que vous attendiez pour commander le dernier iPhone 14, alors n'hésitez plus, c'est le moment ! Pour les French Days, Rakuten casse complètement le prix du dernier Apple et le fait passer à seulement 819,99€, mais ce n'est pas tout ! Profitez de 10% remboursés sur l'achat d'un smartphone en ce moment, ce qui permet de passer le prix de votre smartphone à seulement 738€ ! Un prix complètement fou pour le dernier iPhone qui bénéficie de nombreuses innovations et d'une bonne fiche technique.

Les atouts de l'iPhone 14 : Un nouvel équipement photo et de bonnes performances

Écran : OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px

: OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px Processeur : A15 Bionic

: A15 Bionic Stockage :128 Go, 256 Go, 512 Go

:128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo principal : 12Mpx, 12 Mpx

: 12Mpx, 12 Mpx Appareil photo avant : 12 Mpx

: 12 Mpx Batterie : 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo

: 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo Système d'exploitation : iOS 16

: iOS 16 Recharge: sans fil (15W) et prise en charge de la recharge rapide (25W)

L'iPhone 14 bénéficie d'une fiche technique très complète, d'un design élégant et d'une interface très soignée. Son très bon écran Super Retina , son autonomie rallongée et ses très bonnes performances en feront un parfait investissement qui vous permettra d'avoir un smartphone exceptionnel pour 2023. C'est un smartphone haut de gamme très complet et récent qui saura plaire aux fans d'Apple mais également à tous grâce à cette excellente promotion !

Promo iPhone 14: Un prix très bas chez Rakuten et d'autres avantages !

Ne cherchez plus la meilleure promo pour obtenir l'iPhone 14 neuf le moins cher possible, c'est ici ! Rakuten passe son prix à 819,99€ et avec la promotion de 10% de remboursés pour l'achat d'une tablette ou d'un smartphones cela vous permet d'obtenir votre iPhone 14 à seulement 738€, un prix complètement incroyable pour un iPhone aussi récent ! Alors sautez vite sur l'occasion pour vous emparez de cet excellent smartphone Apple !