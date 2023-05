Xiaomi 12T Pro : Profitez d'une offre folle sur ce haut de gamme chez ce marchand pour les French Days !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi en fin d'année 2022, mais il est déjà régulièrement en promotion. C'est un smartphone ultra puissant bénéficiant de superbes innovations qui font du Xiaomi 12T Pro, un smartphone intéressant, surtout avec cette promo. Sorti au prix de 799€ pour concurrencer les derniers iPhones et Samsung, ce smartphone est aujourd'hui à seulement 579€, mais avec les French Days ce prix peut encore baisser !

Durant les French Days, Rakuten permet de profiter d'un remboursement de 10% sur l'achat d'une tablette ou d'un smartphone. De plus, profitez de 29,99€ remboursés en bon d'achat grâce au Club R, leur programme de fidélité. En bonus, le marchand français Krini-Mall (noté 4,7/5 sur + de 5000 votes) vous fait profiter de 8€ de réduction avec le code KIR8100. En sortant la calculatrice, on fait passer le prix de ce smartphone Xiaomi à seulement 513€ avec en plus 29,99€ en bon d'achat sur un prochaine achat. Pour un smartphone sorti assez récemment à 799€, c'est vraiment un excellent prix !

Xiaomi 12T Pro: Performant et innovant, un tueur de géants

Écran : 6.67 pouces, AMOLED, HDR10+ (2712 x 1220 pixels),30 à120 Hz

: 6.67 pouces, AMOLED, HDR10+ (2712 x 1220 pixels),30 à120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1

: Qualcomm RAM : 8 Go / 12 Go

: 8 Go / 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra arrière : Triple capteur 200 MP , (principal, grand angle) 8 MP, (ultra grand-angle) 2 MP, (macro) Filme en 8K

: Triple capteur Caméra avant : 20 MP

: 20 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 120 W

Le but pour Xiaomi était de concurrencer Apple et Samsung sur le secteur du haut de gamme en proposant un smartphone autant voire plus puissant pour un prix plus faible que la concurrence. Pari réussi, puisque le Xiaomi 12T Pro est sorti au prix de 799€ avec des performances équivalentes et une fiche technique très complète. Il profite même d'un capteur de 200 Mpx, une première à l'époque pour un smartphone. Autre point fort de ce smartphone, l'HyperCharge. Le Xiaomi 12T Pro est capable de se recharger intégralement en 19minutes grâce à sa charge rapide 120W. Pratique !

Promo Xiaomi 12T Pro: Le meilleur rapport qualité-prix du moment en haut de gamme avec cette offre incroyable !

Avec cette promotion folle faisant passer le prix du Xiaomi 12T Pro de 799€ à seulement 513€ grâce aux diverses réductions de Rakuten, il devient l'un des meilleurs rapport qualité-prix du marché sur le secteur du haut de gamme. Alors profitez vite de cette offre exceptionnelle pour vous emparer de cet excellent smartphone !