Bouygues Telecom : quatre super forfaits sans engagement dès 4,99 € à ne pas rater !

Voici la super formule 100 Go B&You de Bouygues Telecom

Si vous avez besoin d’un assez grand volume de données mobile, notamment pour naviguer sur Internet, jouer à des jeux ou écouter de la musique en streaming, ne cherchez plus ! Bouygues Telecom vous proposent un forfait sans engagement de 100 Go en métropole à seulement 13,99 € par mois. Avec lui bénéficiez aussi de 25 Go de couverture web en Europe et dans les départements d'outre-mer, ainsi que d'appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Avec cette formule B&You, la qualité du réseau Bouygues Telecom n’aura plus de secret pour vous… leurs services et avantages non plus, comme la possibilité de conserver votre numéro de téléphone et d’avoir accès à une assistance en ligne très efficace.

Un nouveau forfait B&You sans engagement à 5 Go

Au contraire, si votre utilisation des smartphones se tourne davantage vers la communication que l’utilisation de données mobiles, Bouygues Telecom a lancé récemment un forfait qui devrait vous plaire. Il s’agit d'un forfait pas cher de 5 Go pour seulement 4,99 € par mois et sans engagement. Ce forfait vous offre 5 Go de data non seulement en France, mais également en Europe et dans les départements d’Outre-mer ! De plus, vous avez accès grâce à lui, à des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

En choisissant ce forfait, vous avez également accès à de nombreuses options gratuites et payantes, conserver votre numéro de téléphone, changer de smartphone, ou souscrire à la 5G, l'antivirus Norton pour protéger votre mobile, Onoff pour faire profiter à deux numéros de votre forfait ou B.TV pour accéder à plus de 70 chaînes TV !

Un forfait illimité 20 Go pour de grosses économies !

Pour seulement 10,99 € par mois, profitez d’un super forfait B&You sans engagement ! Celui-ci vous propose 20 Go d'Internet en France métropole, mais aussi 14 Go utilisables en Europe et DOM. De quoi partir en voyage sans se préoccuper de ses data. Avec ce forfait, vous accédez également à des appels SMS et MMS illimités en métropole.

Et bien sûr, votre formule fonctionne sur le très bon réseau 4G de Bouygues Telecom, voire 5G avec l’option payante à 3 € que vous propose l’opérateur. Bouygues couvre presque entièrement la France avec ses réseaux, ce qui assure une très bonne connexion, à la fois stable et puissante.

Besoin d'un max de données ? Voici le forfait 200 Go !

Si vous êtes un grand utilisateur de données mobiles, pour vos applications et le streaming Bouygues Telecom a également une offre adaptée à vous. Un forfait 200 Go sans engagement pour la métropole, qui vous permet de bénéficier d’assez données pour répondre aux besoins les plus volumineux. Et en Europe et dans les départements d'Outre-mer, vous aurez aussi accès à 25 Go de data ! Le tout pour seulement 17,99 € par mois pour profiter d'appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Une offre à ne pas manquer !