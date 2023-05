Nouveauté : un forfait B&You pas cher 40Go à moins de 10 € avec Bouygues Telecom !

Un forfait B&You 40 Go très intéressant

Les forfaits pas chers B&You de Bouygues Telecom sont l'une des solutions les plus fortes sur le marché français. Avec un tarif de seulement 9,99 € par mois, le nouveau forfait B&You offre 40Go en métropole, ce qui est un très bon volume de données mobiles. Avec 40Go, vous pouvez surfer sur le web, utiliser vos applications préférées et écouter de la musique et regarder des vidéos en streaming sans vous inquiéter de ce qu’il vous reste de data ! Cette formule 40Go vous donne également accès à 14Go utilisables partout en Europe et dans les départements d’outre-mer. Côté communication, les appels SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine.

Et bien sûr, vous bénéficiez du réseau de Bouygues Telecom. Cet opérateur possède l'un des meilleurs réseaux en France, que ce soit en stabilité ou en couverture. Cette présence sur l'ensemble de la métropole est un atout majeur pour les utilisateurs puisqu’ils n’ont pas à se préoccuper de si vous capter ou non là où ils se déplacent. Ajoutons qu'il s'agit d'un forfait sans engagement, ce qui signifie que l'utilisateur peut résilier son abonnement, et pourquoi pas tester un autre forfait B&You !

Un mini forfait mobile pas cher pour de grosses économies !

Cela tombe bien, car les formules B&You propose de nombreux autres choix avec notamment la série spéciale à 5Go de données mobiles utilisables en métropole pour seulement 4,99 € par mois et le tout sans engagement. Avec cette formule, vous pouvez profiter également de 5Go d'internet utilisables en Europe et dans les DOM, comme à la maison. De plus, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine. Notons également qu’en ce moment, la carte SIM est à seulement 1 € au lieu de 10 €, ce qui permet d’acquérir ce forfait à vraiment très peu cher. Parfait pour ceux dont la principale utilisation de leur téléphone est la communication.

Bouygues Telecom propose également plusieurs options payantes avec ses forfaits B&You : la 5G pour 3 € par mois sans engagement ; le service Onoff pour permettre aux utilisateurs d'avoir deux numéros sur un seul forfait. Le premier mois est offert, puis l'option coûte 3 € par mois sans engagement ; l’antivirus Norton à 5€ par mois sans engagement, avec le premier mois offert ; et B.tv, qui donne accès à plus de 70 chaînes TV en illimité sans décompte de l’enveloppe internet pour 6 € par mois sans engagement, avec le premier mois offert.