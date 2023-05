Ne ratez pas cette super promotion, RED by SFR propose son forfait sans engagement 20 Go à seulement 7,99 € !

Vous recherchez un forfait pas cher, principalement orienté vers la communication, mais avec assez de data pour utiliser vos applications préférées, écouter de la musique et regarder des vidéos en streaming dans les transports en commun ! Alors, nous avons trouvé ce qu’il vous faut, car en ce moment RED by SFR vous propose son forfait 20 Go, au même prix que son ancien forfait 10 Go, à 7,99 € seulement !

Un forfait pas cher 20 Go pour faire le plein d'économies !

RED by SFR vient de sortir son nouveau forfait pas cher : sa formule 20 Go ! Pour seulement 7,99 € par mois, ce forfait de RED by SFR vous permet d’accéder à 20 Go en très haut débit 4G, voire en 5G si vous optez pour cette option payante pour 3 € par mois si votre smartphone est compatible avec cette nouvelle technologie.

Avec lui, vous accédez à des appels illimités et sans interruptions pendant 3 h consécutives, vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, à l’exception de Mayotte. Et ce n'est pas tout, vous avez également la possibilité d’envoyer en illimités des SMS et MMS vers tous les opérateurs en métropole, et ce, jusqu’à 200 destinataires… Autant dire que vous avez de la marge ! Avec ce forfait sans engagement, vous avez toute la liberté de le tester, et de le résilier s’il ne vous convient pas.

RED by SFR, une formule aux nombreux avantages !

Avec les 20 Go de RED by SFR, vous pouvez partir en voyage la tête tranquille partout en Europe, et dans les départements d’Outre-mers grâce à des appels, SMS et MMS illimités et 10 Go de données mobiles par mois. Mais, si ce n’est pas assez pour vous, il est possible de souscrire à l’option payante qui offre jusqu'à 30 Go de données Internet par mois en UE et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse et en Andorre, pour aller toujours plus loin !

Cette formule inclut d’autres avantages qui ne sont pas non plus à négliger, comme par exemple l’accès à l’application RED & Moi, un moyen simple et efficace pour gérer votre forfait directement depuis votre smartphone. Mais vous avez également le droit à une assistance en ligne pour joindre un conseiller qui pourra vous guider et vous dépanner si besoin. Avec les formules de RED by SFR, vous pouvez aussi accéder à de super offres sur de nouveaux téléphones à prix réduit lors de votre abonnement.

Profiter de l'offre !