Découvrez vite la nouvelle série limitée B&You, un forfait 40 Go à prix tout simplement irrésistible !

Envie d'un forfait mobile complet, sans engagement, pas cher et disponible sur un réseau mobile fiable et performant ? Ne cherchez pas plus loin ! La nouvelle série spéciale signée B&You est assurément LA bonne affaire du moment. Avec une belle enveloppe de 40 Go, elle saura répondre à vos besoins tout en préservant votre budget. Et si vous êtes peu gourmand en données mobiles ou, au contraire, grand datavore, Bouygues Telecom a pensé à tout ! Tour d'horizon des promos B&You du moment !

Bouygues Telecom frappe fort avec son nouveau bon plan, un forfait mobile 40 Go à moins de 10 € par mois

À travers cette offre mobile sans engagement sortie le 9 mai dernier, l'opérateur vous propose un max d'avantages à prix vraiment canon. Jugez plutôt :

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine.

en France métropolitaine. Côté data, bénéficiez d'une enveloppe confortable de 40 Go sur le réseau 4G/4G+ de Bouygues Télécom pour surfer sur vos sites et réseaux sociaux favoris, visionner vos séries préférées, appeler vos proches en visio… Car oui, 40 Go, c'est déjà une belle enveloppe : cela correspond, par exemple, à plus de 800 heures d'écoute de musique en streaming !

pour surfer sur vos sites et réseaux sociaux favoris, visionner vos séries préférées, appeler vos proches en visio… Car oui, 40 Go, c'est déjà une belle enveloppe : cela correspond, par exemple, à plus de 800 heures d'écoute de musique en streaming ! Vous partez parfois à l'étranger ? Voyagez sereinement grâce aux 14 Go de données mobiles (décomptés de l'enveloppe globale) utilisables depuis les DOM et l'Union européenne.

Ce forfait mobile en série limitée est affiché au prix mini de 9,99 €/mois. Cerise sur le gâteau : la carte SIM est à seulement 1 € au lieu de 10 €. Il serait vraiment dommage de passer à côté d'un tel super bon plan !

Le mini-forfait B&You qui a tout d'un grand : 5 Go de data et la téléphonie illimitée pour 4,99 €/mois seulement !

C'est l'un des autres forfaits mobiles de l'opérateur actuellement en promo, et il ravira celles et ceux qui souhaitent communiquer avec leurs proches sans compter, et sans se ruiner !

Ici encore, les appels, SMS et MMS sont illimités dans l'Hexagone. Bénéficiez également de 5 Go de données mobiles en 4G en France métropolitaine ainsi que depuis l'Outre-mer et l'Union européenne. Et toujours, profitez de la performance du réseau mobile Bouygues Télécom !

Ce forfait sans engagement est affiché à un prix imbattable : seulement 4,99 €/mois. Difficile de trouver moins cher !

Des forfaits maxi data et des options en pagaille pour répondre à tous les besoins

Si vous souhaitez une très grande enveloppe data pour profiter pleinement de votre smartphone au quotidien, rassurez-vous, Bouygues Télécom a aussi pensé à vous ! En ce moment, les forfaits 4G 100 Go et 200 Go sont proposés aux prix incroyables de 13,99 € et 17,99 € par mois.

Et ce n'est pas tout ! De nombreuses options sont disponibles, quel que soit le forfait B&you choisi :

passez à la vitesse supérieure grâce à l'option 5G affichée au prix exceptionnel de 3 €/mois ;

affichée au prix exceptionnel de 3 €/mois ; avec l'option OnOff à 3 €/mois, simplifiez-vous la vie et préservez votre vie personnelle en ayant deux numéros de téléphone pour un seul et même forfait ;

à 3 €/mois, simplifiez-vous la vie et préservez votre vie personnelle en ayant deux numéros de téléphone pour un seul et même forfait ; profitez de plus de 70 chaînes TV en illimité et sans décompte de votre enveloppe data, grâce à l'appli B.tv facturée 6 €/mois (cette option est sans engagement et le premier mois vous est offert !) ;

facturée 6 €/mois (cette option est sans engagement et le premier mois vous est offert !) ; etc.

