Samsung Galaxy S21 FE 5G : 39% de réduction sur Amazon, c'est le moment pour s'en emparer !

Le Samsung Galaxy S21 FE sorti en 2022 est un haut de gamme de Samsung qui reprend les lignes du S21 tout en changeant ses composants. C'est un bon smartphone haut de gamme, équilibré et polyvalent. Ses principaux atouts sont : un écran AMOLED de bonne facture, une puissance très correcte, de bons capteurs photos et une très bonne autonomie. Sorti au prix 759€, Amazon casse son prix et le passe à seulement 465€ soit 39% de réduction ! Alors que des rumeurs sur une sortie du S23 FE circulent en ce moment, les marchands en profitent pour baisser le prix de la génération précédente. Une occasion à saisir pour vous emparer d'un haut de gamme pour pas cher !

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE : Polyvalence et performance

Écran : AMOLED Dynamique de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 6 Go ou 8Go Stockage : 128 Go ou 256 Go, non extensible Caméra arrière : Triple caméra - 12 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle), 8 MP (téléobjectif) Caméra avant : 32 MP Batterie : 4500 mAh, recharge rapide 25W, recharge sans fil 15W

Un bon écran, de bonnes performances, de bonnes capacités photos et une bonne autonomie. Pas vraiment de point faible et de bonnes performances ce qui confère une bonne durée de vie à ce smartphone. Donc un très bon smartphone haut de gamme qui excelle dans chaque domaine mais surtout à un prix très réduit ce qui est son principal avantage actuellement !

Promo Samsung Galaxy S21 FE : Amazon casse le prix de ce haut de gamme !

39% de réduction sur un haut de gamme sorti l'année dernière ! Une très bonne affaire sur laquelle des centaines de personnes se ruent en ce moment. Le S21 FE fait partie des meilleures ventes de la plateforme actuellement et ce n'est pas pour rien. Avec une telle promo, ils devraient partir assez vite, donc n'hésitez pas et foncez sur ce bon smartphone à prix réduit !