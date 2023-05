La promo à ne pas manquer : un forfait illimité avec 5Go à seulement 3.99€ par mois, sans engagement !

Un forfait illimité 5 Go pour un max d'économies

Si vos besoins en forfait de téléphonie mobile sont plus orientés vers la communication que l’utilisation de données mobiles, alors Auchan Telecom a pour vous une offre très adaptée avec son forfait pas cher à 5 Go pour seulement 3,99 € par mois ! Un rapport qualité prix imbattable qui vous donnera donc accès à la 4G en métropole, dans les DOM et même en Union européenne, mais aussi des appels, SMS et MMS illimités vers la métropole depuis la France, les DOM et l’UE. Et avec ce forfait la carte SIM est à 5 € et vous êtes sur le réseau Bouygues Telecom, un super réseau stable qui couvre presque entièrement la carte française, de quoi ne pas se préoccuper de si on va ou non pouvoir capter.

Et en plus, il s’agit d’un forfait sans engagement, cela veut dire que vous pouvez le tester, puis en essayer un autre, par exemple le forfait 30 Go d’Auchan Télécom.

Auchan Télécom propose 30 Go à prix canon

En parlant du forfait 30 Go d’Auchan Télécom, celui-ci est en ce moment à un rapport qualité prix exceptionnel, puisque pour seulement 6,99 € vous pouvez y accéder acquérir des appels, SMS et MMS illimités en France métropole, et depuis les départements d’Outre-mer et l’Union européenne ! En plus de cela, là carte SIM n’est qu’à 1 € avec cette formule, une très bonne affaire qui devrait réussir d’autant plus à vous convaincre ! Avec cette formule, si vous partez en vacances dans les DOM ou un pays de l’Union européenne, vous avez également accès à 8 Go d’enveloppe web. Pour une telle proposition à un si petit prix… n’hésitez plus ! D'autant plus que ce forfait est également sans engagement, vous pouvez donc le résilier à tout moment.