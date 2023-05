X-Space, l’interface bureau pour les utilisateurs de smartphones Crosscall

Samsung propose l’interface Dex, Motorola a son Ready For et maintenant Crosscall propose X-Space. Les trois univers proposent la même approche : celle de pouvoir utiliser son smartphone en tant qu’unité centrale à relier à un moniteur, un clavier, un souris pour travailler de manière beaucoup plus ergonomique que sur un écran de 7 pouces maximum avec le bout de ses doigts. L’idée est de pouvoir partir avec son téléphone et une fois rentré, de pouvoir s’en servir aussi comme d’un ordinateur pour traiter les données et réaliser autant d’opérations que le permet un PC. Ainsi, pour offrir la possibilité d’une ergonomie plus poussée, Crosscall propose X-Space, une interface bureau qui n’est pas seulement la reprise de ce qui est affiché sur l’écran du smartphone, mais une interface à part entière avec différentes applications accessibles.

Pratique, avec X-Space, on peut ainsi changer immédiatement de poste de travail puisque seuls les accessoires doivent être reliés au smartphone. Crosscall a ainsi développé cette interface en pensant à la continuité d’usage. L’utilisateur peut donc commencer à travailler sur un document textuel ou une présentation sur son appareil mobile et poursuivre ses modifications et améliorations sur X-Space, mais avec plus de facilité. Crosscall a optimisé le design de l’interface afin d’offrir un espace aussi grand et confortable visuellement que possible avec des éléments compacts, mais présents pour ne pas gêner, mais être vus. La caméra reste active, ce qui permet de passer des appels vidéo, même si l’appareil est dans sa configuration bureau. Bien entendu, les applications installées dans la mémoire du mobile restent également accessibles.

L’interface X-Space développée par Crosscall est directement intégrée dans les produits compatibles : Core-Z5 et Core-X5, mais également sur la tablette Core-T5. La solution est totalement gratuite et sans aucun engagement.



Vidéo de présentation de la solution Crosscall X-Space :