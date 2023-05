Super promo avec Bouygues Telecom sur les forfaits mobile B&You dès 4,99 € !

Vous êtes à l'affût de la meilleure offre pour obtenir un super forfait mobile pas cher et sans engagement qui correspond le plus à vos besoins : beaucoup de gigas ; principalement communiquer ; un peu des deux ; ou même beaucoup des deux ! Bouygues Telecom propose tout cela avec ses forfaits B&You. Nous vous disons tout !

Un forfait mobile mini pas cher à 5 Go

Bouygues Telecom propose en ce moment son super forfait pas cher à 4,99 € offrant 5 Go en France métropole, Europe et Dom ! Une formule parfaite pour ceux dont l’essentiel de l’utilisation de leur smartphone est la communication. Avec cette formule vos appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et bien sûr, vous profitez de l’excellent réseau de Bouygues Telecom, à la fois stable et rapide. Et bien sûr, vous avez accès aux différentes options payantes de Bouygues comme la 5G ; Onoff pour avoir deux numéros sur un seul forfait ; Norton, l’antivirus ; et B.tv avec plus de 70 chaînes.

Un nouveau forfait 100 Go avec la 5G !

Free vient de sortir un nouveau forfait sans engagement, 100 Go pour seulement 15,99 € ! Un ratio vraiment bon pour profiter de la 5G directement incluse dans cette formule sur le réseau de cinquième génération de Bouygues Telecom. Cette offre est vraiment idéale pour les personnes qui ont besoin d’un bon service de communication, mais aussi d'assez de données mobiles pour ne pas s'inquiéter d’en manquer lorsque l’on écoute de la musique ou regarder des vidéos en streaming par exemple. Avec lui vous avez accès à donc 100 Go en métropole, mais aussi 25 Go en Europe et dans les DOM. Et en plus, vos appels, SMS et MMS sont illimités !

200 gigas pour un max de data

Si vous avez besoin d’un volume important de données mobiles pour utiliser vos applications, écouter et regarder vos programmes en streaming par exemple, Bouygues Telecom propose son forfait 200 Go ! Pour seulement 17,99 €, vous disposez donc de 200 Go en métropole, mais aussi 25 Go en départements d’outre-mer et dans l’Union européenne. Et bien sûr, vos appels, SMS et MMS sont également illimités partout en métropole !

Une série spéciale 40 go pour faire des économies

Avec les forfaits B&You, vous accédez à la qualité, mais à petit budget, et cela fait plaisir. Avec seulement 9,99 € par mois, vous avez accès à 40 Go en métropole, dont 14 gigas utilisables en Union européenne et dans les départements d’outre-mer. Il s’agit d’un très bon entre-deux, pour ceux qui ont besoin d’un assez grand nombre de données mobiles, mais aussi de communiquer, car vos appels, SMS et MMS sont illimités !