iPhone 14 à moins de 800€ chez Rakuten : une offre haut de gamme à ne pas manquer !

L'iPhone 14 est le dernier iPhone sorti par Apple. L'iphone 14 à tout pour lui. C'est un smartphone très puissant avec un écran de grande qualité, des coloris très réussi, un design épuré, un système d’exploitation simple, etc. C'est tout se qu'on demande à un smartphone aussi haut de gamme. Pouvoir acheter cet Iphone à 783€ moins d'1 an après sa sortie est une promotion qu'on ne pas négliger. De plus, le vendeur de Rakuten ( TmsFrance ) est un vendeur Français avec plus de 5000 ventes et 4,6 étoiles sur 5, un vendeur fiable et d'expérience.

Iphone 14 : Des caractéristiques impressionnantes

Écran : Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, résolution de 2532 x 1170 pixels

Comme prévu l'iphone 14 répond aux demandes de ses utilisateurs. L'écran proposé est de très bonne facture avec des couleurs et une luminosité incroyable. Malheureusement l'iphone 14 est quasiment identique à l'iphone 13, les seules différenciations qu'on peut faire entre les deux smartphones sont : une nouvelle norme Bluetooth pour l'iphone 14 ( 5.3 ) et une bien meilleure autonomie. Il sera maintenu à jour plus longtemps que l'iPhone 13 et bénéficie de quelques améliorations tout de même et reste un très bon smartphone.

La promotion de l'iphone 14 sur Rakuten

Cette promotion est une bonne offre si vous souhaitez vous offrir le nouvel iPhone à bas prix. Vous pouvez en plus si vous souhaitez faire reprendre votre ancien smartphone sur Rakuten. Il vous suffit de vous créer un compte et ensuite de le vendre sur leur marcketplace. Vous pouvez également économiser 39€ sur votre prochain achat si vous faites partie du Club R. Petit rappel il faut que vous fassiez attention de bien acheter celui vendu par TmsFrance pour être certain de recevoir un iPhone version européenne.