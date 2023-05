Google Pixel 7a: La meilleure offre de lancement est chez Boulanger, on vous explique pourquoi !

Le Google Pixel 7a vient de sortir et tout le monde se l'arrache. Google vient de sortir une petite bombe sur le secteur du milieu de gamme avec ce très bon Pixel 7a. Profitez de l'offre de lancement Boulanger pour vous l'offrir et découvrez pourquoi ce smartphone est si intéressant !

Si vous cherchez la meilleure offre de lancement pour le Pixel 7a, ou si vous vous demandez si ce smartphone de Google est fait pour vous, soyez attentifs au reste de cet article car cela pourrais vous intéresser. Sorti la semaine dernière, le Pixel 7a est un excellent rapport qualité-prix qui profite des superbes performances de la Google Tensor 2 et d'une très bonne qualité photo. Son écran OLED de bonne qualité et sa bonne autonomie viennent compléter la fiche technique de ce smartphone complet et à un prix attractif. Sorti au prix de 509€, il existe différentes offres de lancement pour obtenir le Google Pixel 7a, mais celle de Boulanger est la meilleure à nos yeux. Un financement spécial avec un paiement en 15 fois sans frais et les Google Pixel Buds A remboursés pour l'achat d'un Pixel 7a, une offre avantageuse qui vous permet d'étaler le paiement de votre smartphone et de vous équiper d'écouteurs sans fil. Alors foncez sur cette offre à durée limitée !

Fiche technique du Google Pixel 7a : Un nouveau roi du milieu de gamme ?

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385mAh avec charge rapide

Il est complet et puissant grâce à sa puce maison Google Tensor 2. Clairement taillé pour la photo, le Google Pixel 7a reste un très bon smartphone au niveau de l'autonomie et de l'écran. Pour 509€ c'est un bon investissement dans un smartphone durable, design et très complet.

Google Pixel 7a : Pourquoi l'offre de lancement Boulanger est la meilleure actuellement ?

Google Pixel Buds A-series remboursés et financement possible en 3,4,5,10 ou 15 fois sans frais. Par exemple, vous pouvez obtenir votre Google Pixel 7a avec un apport de 103€ suivi de 14 mensualités de 29€, ce qui permet d'étaler le paiement de votre dernier smartphone sur une longue période. Les Google Pixel Buds A series sont d'une valeur de 99€, un beau cadeau fait de la part de Boulanger ! Attention, l'offre de financement est disponible sur un stock limité de 3000 pièces !