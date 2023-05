Promos : ne manquez pas ces forfaits pas chers dès 3,99 € par mois !

Vous recherchez un bon forfait mobile qui vous permettra de profiter au mieux de votre smartphone tout en faisant plaisir à votre porte feuille ? Eh bien, Auchan Télécom propose ce qu’il vous faut ! 5 Go, 10 Go, 30 Go ou même un forfait ajustable de 70 Go à 110 Go, vous trouverez tout cela avec Auchan Télécom.

Un forfait pas cher 10 Go avec Auchan Télécom

En ce moment, Auchan Télécom propose un forfait 10 Go à seulement 4,99 € ! Un forfait pas cher qui vous permet d’utiliser ce volume de data en métropole, mais aussi 6 Go en départements d’outre-mer, et dans l'Union européenne. Avec lui, vous accédez à des appels, SMS et MMS illimités partout où vous allez ! Un forfait idéal pour communiquer avec vos proches et utiliser ponctuellement vos applications hors de chez vous.

30 Go, une série limitée sans engagement pour un max d’économies

Si vous avez besoin d’un peu plus de gigas, Auchan Télécom propose en ce moment sa série spéciale sans engagement à seulement 6,99 € pour 30 Go utilisables en métropole, et 8 Go de données mobiles utilisables en Union européenne et dans les départements d’outre-mer. Cette formule vous donne accès à des appels, SMS et MMS illimités en 4G sur le réseau de Bouygues Telecom !

Une formule 5 Go pour alléger le portefeuille !

Si vous souhaitez moins de gigas, car vous utilisez principalement votre téléphone pour communiquer, alors Auchan Télécom a ce qu'il vous faut avec son forfait 5 Go à seulement 3,99 €. Un super forfait sans engagement qui vous permet d’acquérir 5 Go en métropole, mais aussi dans les départements d’outre-mer et en Europe. Avec lui, vous avez des SMS, MMS et des appels illimités !

Un forfait ajustable pour de nombreux gigas !

Auchan propose en ce moment une autre formule, son forfait ajustable pour utiliser de 70 à 110 Go ! Entre 0 et 70 Go utilisés dans le mois, vous payez 8,99 €, entre 70 et 90 Go, 11,99 €, et entre 90 et 110 Go, le tarif passe à 14,99 € seulement. Avec ce forfait sans engagement, vous avez des appels, mais aussi SMS et MMS illimités, et vos données mobiles sont utilisables en France métropolitaine, dont 18 Go en UE et dans les DOM.