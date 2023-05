N'attendez plus pour faire des économies, ce forfait mobile 30Go est à seulement 6.99€ par mois

Découvrez le forfait mobile Oxygène de Prixtel, une série limitée offrant une flexibilité pour les utilisateurs de 30 à 70 Go de données. Avec des prix ajustés en fonction de votre consommation réelle, cette offre neutre en CO2 et sans engagement sur le réseau SFR vous offre une expérience mobile illimitée à des tarifs attractifs.

Le forfait Oxygène de Prixtel : Une formule flexible et respectueuse de l'environnement

Le forfait Oxygène de Prixtel est une alternative intéressante pour les consommateurs à la recherche d'un abonnement de téléphone pas cher incluant une enveloppe data convenablt. Avec cette série limitée, vous bénéficierez d'une tarification flexible en fonction de votre consommation réelle :

6,99€ par mois en utilisant jusqu'à 30 Go d'Internet.

8,99€ par mois en utilisant entre 40 et 50 Go d'Internet.

10,99€ par mois en utilisant entre 50 et 70 Go d'Internet.

Cette formule s'adapte ainsi à vos besoins et vous permet de maîtriser votre budget tout en profitant d'une connexion Internet performante. Par ailleurs, ce forfait Oxygène de Prixtel fonctionne sur le réseau SFR en 4G/4G+. En plus de son enveloppe généreuse de données, incluant jusqu'à 60 Go en France métropolitaine et 15 Go depuis l'Union européenne et l'Outre-mer, ce forfait pas cher vous offre des appels, SMS et MMS illimités en France, dans les DOM et en Europe.

Mais ce n'est pas tout ! En choisissant le forfait Oxygène, vous faites également un geste pour l'environnement. Neutre en CO2, cette offre respecte la planète. Pour compenser l'empreinte carbone de ses clients, Prixtel s'engage en effet à planter des arbres en France.

Besoin d'une enveloppe data plus importante ? Optez pour les maxi forfaits de Prixtel : Le grand et Le géant

Si les 70 Go inclus dans l'offre série limitée Oxygène ne suffisent pas à vos besoins, mais que vous appréciez la flexibilité tarifaire, Prixtel propose également des forfaits ajustables plus larges. Ces offres maxi data illimitées, sans engagement et respectueuses de l'environnement comprennent :

de 100 à 160 Go d'Internet 4G/4G+ à partir de 9,99€ par mois avec la formule Le grand

de 150 à 210 Go d'Internet 4G/4G+ à partir de 12,99€ par moisavec la formule Le géant

Si vous disposez d'un smartphone 5G et souhaitez en profiter pleinement, sachez que la 5G est incluse sans aucun frais avec le forfait Le géant.

J'EN PROFITE