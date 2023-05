Samsung Galaxy A14 5G : La version 128Go déjà en réduction chez Amazon, passez à la vitesse 5G pour moins de 220€ !

Sorti en Mars 2023, le Samsung Galaxy A14 5G est la dernière version des modèles d'entrée de gamme de Samsung. Lancé au prix de 249€ en 64Go, ce smartphone Samsung souhaite permettre à tous de passer à la vitesse 5G pour un prix convenable. Même à un prix réduit, Samsung ne dégrade pas pour autant la qualité de ses smartphones. Le A14 5G bénéficie d'une très bonne finition et de composants intéressants pour son prix : un grand écran de 6,6 pouces 90Hz, une puissance convenable, un équipement photo très performant et surtout une très longue autonomie avec sa batterie de 5000 mAh. Ce ne sera pas le smartphone le plus performant, mais pour une utilisation courante, il est tout à fait pertinent !

Aujourd'hui, sa version 128Go est à seulement 216€ chez Amazon au lieu de 299€ à sa sortie il y a 2 mois. Une excellente offre sur un smartphone aussi récent et pas cher ! Profitez vite de cette offre avant l'écoulement des stocks !

Fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G : Photo et batterie, ses 2 points forts

Écran : 6,6 pouces LCD 90Hz avec résolution Full HD+

: 6,6 pouces LCD 90Hz avec résolution Full HD+ Processeur : Mediatek Dimensity 700

: Mediatek Dimensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, extensible

: 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, extensible Appareil photo : Triple caméra arrière 50 MP, 2 MP, 2 MP, caméra frontale 13 MP

: Triple caméra arrière 50 MP, 2 MP, 2 MP, caméra frontale 13 MP Connectivité : 5G, Wifi 5, Bluetooth 5.2

: 5G, Wifi 5, Bluetooth 5.2 Batterie : Batterie de 5000 mAh, compatible avec charge rapide 15W

Pas une bête de course, mais smartphone taillé pour le quotidien. Côté photo, il ne vous décevra pas grâce à son excellent capteur 50 mégapixels arrière et ses 13 mégapixels à l'avant. Son immense batterie de 5000 mAh lui permet de tenir largement plus d'une journée en utilisation courante, ce qui est très appréciable. Dommage que l'écran soit une dalle LCD même si il reste plus fluide et performant que l'écran du Galaxy A13 5G. On notera également la faible vitesse de charge mais compensée par une bonne autonomie.

Promo Samsung Galaxy A14 5G : Amazon vous fait profiter d'un prix incroyable sur ce smartphone récent !

La version 128Go de stockage interne est à seulement 216€ sur Amazon actuellement, soit une économie de 83€ par rapport à son prix de sortie ! Pour un smartphone d'entrée de gamme et aussi récent, il est rare de trouver une promotion si importante 2 mois après sa sortie ! Profitez vite de ce prix avant la rupture des stocks !