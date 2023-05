L'iPhone 11 : Maintenant à seulement 439€ sur Amazon, au lieu de 529€ ! Une offre à ne pas manquer !

Venez découvrir la super offre sur l'iPhone 11 que Amazon propose ! En effet, le géant américain casse le prix de l'iPhone 11, il est actuellement à 439€ ! Sorti au prix de 809€ en 2019 ce smartphone a rarement subi de promotion du à son succès et son bon rapport qualité/prix. Le retrouver à ce prix est une offre à ne pas manquer !

L'iPhone 11 est un smartphone performant sorti par Apple en 2019. Malgré qu'il soit sorti il y a 4ans il reste un smartphone compétitif avec de bonne caractéristiques. Principalement en termes d'autonomie ( étonnant pour un IPhone... ) mais également son grand écran est agréable pour toutes les tâches du quotidien. Pouvoir retrouver cet iPhone à 439€ sur Amazon est une offre qui vaut le coût même si le smartphone date de 2019.

IPhone 11 : Des caractéristiques encore largement acceptable

Écran : Liquid Retina HD de 6,1 pouces

: Liquid Retina HD de 6,1 pouces Résolution : 1792 x 828 pixels à 326 ppp

: 1792 x 828 pixels à 326 ppp Processeur : A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération

: A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération Stockage : Options de 64 Go, 128 Go et 256 Go

: Options de 64 Go, 128 Go et 256 Go Caméra arrière : Double système de caméras 12 MP (Ultra grand-angle et grand-angle)

: Double système de caméras 12 MP (Ultra grand-angle et grand-angle) Caméra avant : Caméra TrueDepth de 12 MP

: Caméra TrueDepth de 12 MP Vidéo : Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s

: Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s Batterie : 3110 mAh

L'iPhone 11 n'a pas des technologies de dernière génération mais il ne faut pas se uniquement fier à sa fiche technique. Dans la vie de tout les jours se smartphone fait largement le travail demandé. Vous pouvez même jouer au dernier jeu sorti, ouvrir les applications les plus gourmandes, etc. Ce smartphone permet de s'offrir un IPhone à un prix raisonnable avec des performances vraiment correct. Le seul bémol qu'a ce smartphone c'est la qualité de son écran un peu faible pour son prix. Cependant, vous ne verrez pas la différence à l'oeil nue. Il faut le comparer à un smartphone ayant un écran d'une qualité supérieure pour le voir. De plus, les écrans des iPhones sont de très bonnes qualité.

La promotion de l'iPhone 11 sur Amazon

Comme vous le savez les iPhones sont rarement en réduction. Particulièrement pour l'iPhone 11 qui à été un succès sans nom. Il faut donc profiter de cette offre exceptionnel avant la fin !