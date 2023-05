Honor Magic5 Lite : Une offre exceptionnel sur RED by SFR ! Retrouvez le à seulement 199€ avec un forfait sans engagement à 7,99€ !

Venez découvrir l'offre du tout nouveau Honor Magic5 lite à moins de 200€ sur RED by SFR ! En effet, en prenant un forfait SFR sans engagement à 7,99€/mois avec 20Go vous pourrez bénéficier de ce smartphone à un prix jamais vu ! De plus, ce smartphone est sorti en Février 2023 ! Alors n’hésitez plus !

Le Honor Magic5 Lite est un smartphone de milieu de gamme très performant ayant une très bonne autonomie et un écran de super qualité. Il permet d'avoir un smartphone polyvalent avec un rapport qualité/prix impressionnant ! Surtout quand il est en promotion ! Le retrouver à un prix défiant toute la concurrence uniquement 4 mois après sa sorti est une occasion à ne pas manquer ! De plus, les forfaits proposés par RED by SFR sont des forfaits sans engagement et raisonnables ( à partir de 7,99€/mois et 20Go ). Vous pouvez également prendre des forfaits avec plus de data mais le prix du smartphone ne serra pas revu à la baisse.

Les caractéristiques surprenantes du Honor Magic5 Lite

Écran : 6.67 pouces 120hz de 2400x1080 pixels

: 6.67 pouces 120hz de 2400x1080 pixels Processeur : Snapdragon® 695 5G

: Snapdragon® 695 5G RAM : 8Go

: 8Go Stockage : 128Go

: 128Go Caméra principale : 64MP

: 64MP Caméra avant : 16MP

16MP Batterie : 5100 mAh avec charge rapide et sans fil

Le Honor Magic5 lite est un smartphone ayant de très bonne caractéristiques techniques. Il vous permettra de faire tout ce que vous désirez en termes de jeu, applications gourmandes,etc. C'est un smartphone avec un très bon rapport qualité/prix. Les principaux atouts de ce Honor est sa batterie qui vous tiendra plus d'1 journée en utilisation normale mais également son grand écran de qualité. Il est parfait pour toutes les tâches du quotidien.

La promotion RED by SFR sur le Honor Magic5 lite

Le Honor Magic5 lite n'a jamais subi de promotion aussi importante auparavant ! Le retrouver à moins de 200€ 4 mois après sa sortie est une offre à ne pas manquer ! En termes de choix de forfait pour obtenir la réduction vous, avez trois choix :

Un forfait à 7,99€ avec 20Go et appels, SMS/MMS illimités

Un forfait à 13,99€ avec 100Go et appels, SMS/MMS illimités

Un forfait à 17,99€ avec 200Go et appels, SMS/MMS illimités

Vous pouvez ajouter une option 5G pour 3€ de plus par mois. Mais également une option de 30Go utilisable en UE/DOM dont 20Go en Suisse, Andorre, USA et Canada pour 5€ en plus par mois. Si vous ne souhaitez pas prendre de forfait avec le smartphone, vous pouvez le prendre sans. Il sera au prix de 299€. Il reste intéressant, mais moins que beaucoup moins que l'autre offre.